Dalla Regione un milione di euro a Vibo, Comito (FI): «Nascerà un grande parcheggio di interscambio»

«Sta per giungere alle battute finali un altro percorso di riqualificazione della città di Vibo Valentia portato avanti dalla precedente amministrazione. Nei prossimi giorni verrà infatti firmata la convenzione tra la Regione Calabria ed il Comune di Vibo Valentia per l’avvio di un’importante opera pubblica con la quale si favorirà la mobilità urbana». Si tratta nello specifico di un grande parcheggio di interscambio: ad annunciarlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Michele Comito, il quale intende ringraziare l’assessore regionale ai Trasporti Gianluca Gallo per «l’accelerazione impressa anche sul fronte dei trasporti ad importanti progetti riguardanti tantissimi Comuni calabresi, e tra questi l’attenzione prestata per Vibo Valentia».

«Con la Stazione Porta si creeranno nuovi servizi di mobilità sostenibile e servizi complementari nell’area attualmente degradata di località Ottocannali, dove verrà realizzato un grande parcheggio di interscambio per auto e mezzi di trasporto pubblico, nonché nuove pensiline ed altro. Un’opera fortemente sostenuta dall’amministrazione precedente, a cominciare dal sindaco Maria Limardo e dall’assessore Giovanni Russo, per finire con l’assessore Carmen Corrado», aggiunge Comito.

Il progetto rientrante in Agenda Urbana prevede un finanziamento da un milione di euro, da erogare in due annualità: 2025 e 2026. «Auspichiamo che l’amministrazione in carica – conclude Comito – voglia avviare e portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile».