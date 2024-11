Trasporto pubblico a Vibo, l’ex assessore Scalamogna accetta il guanto di sfida di Pilegi: «Pronto al confronto. Non ha competenze per le sue deleghe»

Non si placa il dibattito acceso dall’ex assessore comunale all’Urbanistica, Pasquale Scalamogna, sulle gravi criticità del Trasporto pubblico urbano di Vibo che, inevitabilmente, ha chiamato in causa l’assessore in carica Loredana Pilegi, la quale ha risposto al suo predecessore di «immobilismo» e di aver fatto ben poco durante il suo mandato, «nonostante neppure il governo di centrodestra alla Regione». Una replica piccata, colta da Scalamogna come un guanto di sfida: «Mi rendo disponibile a qualunque confronto pubblico, anche a sorpresa».

«Sono rimasto esterrefatto, vista la qualità della persona, dalla nota con cui l’assessore Pilegi ha ritenuto di intervenire sulla questione del trasporto urbano – ha fatto sapere Scalamogna -. Infatti, piuttosto che contraddire quanto da me pacatamente, ma rigorosamente e documentalmente asserito con riguardo all’argomento, ha preferito gettarla in caciara sproloquiando del mio immobilismo e dell’amministrazione Limardo, tutta. Ora, siccome non è nel mio stile seguire la strada delle gratuite illazioni, mi rendo disponibile in qualsiasi momento, anche a sorpresa, ad un confronto pubblico sul Trasporto urbano, o su qualunque degli altri argomenti tirati in ballo, esplicitamente o velatamente, dall’assessore Pilegi». Il riferimento è dunque al «Piano comunale spiaggia, all’officiosità idraulica delle aste fluviali, al vincolo idrogeologico presente nelle frazioni marine, al quartiere Pennello, eccetera».

«Chiarisco in merito – ha poi concluso Scalamogna – che l’assessore Pilegi, essendo medico, non ha specifiche competenze sulle deleghe che le sono state assegnate. Nell’eventualità dovesse essere accordato tale confronto, non ho alcuna difficoltà a che si faccia supportare tecnicamente da chiunque lo ritenga».