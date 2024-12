Il vibonese Salvatore Mangiardi eletto rappresentante degli studenti nel Coruc per l’Unical

Salvatore Mangiardi, giovane studente dell’Università della Calabria (Unical), candidato della lista Nova e già rappresentante in seno al consiglio d’amministrazione dell’Unical è il nuovo rappresentante degli studenti al Coruc (Comitato Regionale di Coordinamento Universitario per il collegio dell’Università della Calabria).

La vittoria di Mangiardi è nel segno della continuità di un percorso politico studentesco avviato dal suo predecessore, Nazzareno Zaccaria, anch’egli originario della provincia di Vibo Valentia. In un’intervista a caldo, il neo-eletto si è mostrato entusiasta e determinato: «Sono molto orgoglioso di questa vittoria e voglio ringraziare la lista Nova che ha visto in me il candidato ideale. Ora il mio impegno sarà rivolto a portare avanti i progetti avviati dall’ex consigliere Nazzareno Zaccaria. Tra tutti l’Osservatorio Regionale per il Diritto allo Studio, che ha l’obiettivo di migliorare le condizioni e le opportunità per tutti gli studenti calabresi. In questo ruolo non rappresento solo l’Unical, ma tutta la comunità studentesca calabrese».

«Essere scelto per rappresentare l’Università della Calabria in un organo così prestigioso è per me motivo di grande soddisfazione. Questo risultato mi riempie di emozione, perché è il frutto di un lavoro di unità e coesione tra gli studenti. Quando lavoriamo insieme, possiamo raggiungere risultati concreti e importanti. La nostra forza sta proprio nell’unione, e questo è un segnale positivo per il futuro del nostro ateneo e della nostra regione»

Per gli studenti calabresi, l’elezione di Mangiardi segna un passo importante verso una maggiore attenzione ai bisogni della comunità studentesca, confermando l’impegno dell’Unical nel promuovere una leadership giovane, competente e vicina al territorio.