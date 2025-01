Anche a Vibo Fratelli d’Italia ha aderito alla campagna nazionale di vicinanza alle Forze dell’ordine

Visitato anche il Comando provinciale dei carabinieri

Anche a Vibo Valentia Fratelli d’Italia ha aderito all’iniziativa del partito organizzata su tutto il territorio nazionale nel giorno dell’Epifania, per simboleggiare la vicinanza nei confronti delle Forze dell’Ordine per il lavoro che stanno svolgendo. «Una delegazione del partito di Giorgia Meloni, guidata dal presidente provinciale Pasquale La Gamba con il presidente provinciale di Gioventù Nazionale Pascal Corrado – si legge nella nota stampa del gruppo politico -, ha fatto visita al personale in servizio alla Questura, alla presenza di Francesco Raimondo e i comandi provinciali dei Carabinieri, alla presenza del tenente colonnello Simone Puglisi e Guardia di Finanza, consegnando doni conviviali natalizi, segno di gratitudine verso agenti e militari impegnati sul territorio per il rispetto della legalità».

«Il governo, come dimostrano le azioni contro la criminalità organizzata, gli interventi di riqualificazione di Caivano, i recenti sgomberi a Scampia e molti provvedimenti legislativi fra cui quelli contro le occupazioni abusive e che rafforzano la tutela nei confronti degli agenti, sta agendo concretamente – prosegue lil comunicato – segnando un vero e proprio cambio di passo nella tutela della sicurezza dei cittadini. Ma è solo grazie all’impegno degli uomini e delle donne in divisa che tutto ciò è oggi possibile. Per questo Fratelli d’Italia ha deciso di rinnovare una volta di più il proprio sostegno alle Forze dell’Ordine, per le continue aggressioni che subiscono, come nel caso degli insulti subiti dai gruppi di stranieri a Capodanno a Milano, e quando mettono a rischio la propria vita per difendere la sicurezza dei cittadini, come accaduto recentemente a Rimini. Il nostro gesto simbolico alle donne e agli uomini che operano nel nostro territorio nella lotta alla criminalità vuole essere un segno di gratitudine che vuole sottolineare la nostra vicinanza».