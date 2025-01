Soriano ottiene 1,5 milioni di euro per la riqualificazione del complesso monumentale di San Domenico

Un altro piccolo passo dell‘amministrazione comunale di Soriano Calabro, guidata dal sindaco Antonino De Nardo, che ha ottenuto in via definitiva un finanziamento di un milione e mezzo di euro finalizzato alla valorizzazione di opere architettoniche facenti parte del complesso monumentale di San Domenico a seguito del parere definitivo del Cipess. Il tutto, però, è stato reso possibile dal notevole e decisivo impegno di Dalila Nesci, già sottosegretario di Stato al Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale, avente ad oggetto la disamina del Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Calabria “Svelare Bellezza”, del quale è stata la principale delegata.

Riqualificazione dell’area civica e museale

Dalila Nesci e l’amministrazione comunale di Soriano

Il Comune di Soriano Calabro, dunque, rientra nell’elenco dei 110 interventi di priorità alta a valere sul Cis Calabria “Svelare Bellezza”, intervento caratterizzato dal finanziamento sopra citato e denominato ”Riqualificazione funzionale dell’Area Civica e Museale intorno al complesso San Domenico di Soriano Calabro”. In altre parole, ciò che si intende fare è riqualificare l’Area civica e museale intorno al Complesso San Domenico attraverso una serie di interventi che consistono nella realizzazione di un infopoint con bookshop, l’adeguamento dei servizi igienici, la riqualificazione del chiostro e di alcune aree limitrofe compresa la scalinata interna, l’installazione di una controsoffittatura sempre all’interno del chiostro, miglioramento dell’impianto di illuminazione, l’ampliamento e la valorizzazione dell’esposizione del Museo dei Marmi e la sostituzione del manto di copertura lato est. In virtù del via libera, i tecnici incaricati hanno presentato il progetto esecutivo e, da poco, la Soprintendenza ha rilasciato il parere di sua competenza con esito favorevole all’esecuzione dell’intervento progettato.

De Nardo tra soddisfazione e progetti futuri

Un altro piccolo tassello per lo sviluppo del territorio insomma, e di questo ne è sodisfatto lo stesso primo cittadino De Nardo che si esprime così: «Sin dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo sollecitato l’ufficio tecnico, i progettisti egli enti preposti (Sovrintendenza alle belle arti) affinché si adoperassero per concludere tutti gli aspetti tecnico-amministrativi in modo da poter avviare nel minor tempo possibile i lavori. Devo dire che siamo molto soddisfatti del lavoro svolto e a breve dovremmo iniziare i lavori». E ancora: «La realizzazione di questo intervento e il rispetto della tempistica assume, tra le altre cose, un valore importante tenuto conto che nel 2030 ricorre il cinquecentenario della calata del quadro (l’apparizione miracolosa dell’immagine del santo che si sarebbe verificata nel 1530, ndr), a questo proposito anticipo che stiamo lavorando su un progetto di riqualificazione e valorizzazione anche per l’area monumentale di competenza del Santuario e faremo di tutto per poter reperire i relativi finanziamenti».