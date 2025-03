La Dc di Vibo incontra il sindaco Romeo: confronto sull’azione amministrativa in atto, priorità e futuro della città

Il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo «sarà presente venerdì prossimo nella sede della Democrazia cristiana vibonese, in via Pascoli, alle ore 19:15, per riferire sull’azione amministrativa in atto, sui progetti da realizzare, le problematiche da affrontare e per ascoltare le proposte della Dc sulle iniziative da intraprendere nell’interesse della città». A comunicarlo è il commissario provinciale della Dc, Giuseppe Pasquino, attraverso una nota stampa. «Nell’occasione – prosegue – sarà anche presente l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Monteleone, che riferirà per il settore di sua competenza».

L’iniziativa si colloca nell’ambito del «programma di confronto e ascolto con le istituzioni che la Dc vibonese intende avviare per dare un contributo fattivo alla rinascita del territorio stimolando, nel contempo, la partecipazione dei cittadini alla vita politica, elemento indispensabile per una vera crescita sociale. La presenza di un partito che stimola, che intende la politica come confronto di idee e proposte e non come sterile protesta, porta infatti a superare gli steccati cui la politica stessa ci ha abituati, dando la stura ad un processo di cambiamento in cui le istituzioni non rimangono arroccate nel palazzo ma si presentano al confronto per dar conto e, allo stesso tempo, ascoltare le voci che si levano dal basso».

In questa ottica «s’inquarta la richiesta della Dc vibonese – prosegue il comunicato stampa di Pasquino – di incontrare il sindaco della città e la disponibilità di quest’ultimo a riferire e ascoltare. Un’iniziativa sollecitata dalla Dc ma che, di certo, sarà esportata anche nei riguardi degli altri partiti. In questa occasione si darà dunque la possibilità agli iscritti al partito di formulare idee e proposte, sollecitazioni ed eventuali rilievi affinché l’incontro non sia una presa d’atto ma un arricchimento reciproco nell’interesse della città e del bene comune». Un’iniziativa «che la Dc desidera si estenda e si rafforzi per avvicinare la gente alla politica e perché il partito non sia sinonimo di strumento per la conquista di posti di potere, da rendere operativo solo nell’imminenza delle varie elezioni, ma organo vivo e vitale soprattutto quando non c’è nulla da conquistare ma si è solo desiderosi di dare un contributo al benessere collettivo».