Democrazia Cristiana: costituito l’organigramma vibonese del partito, ecco tutti i componenti

L’avvocato Pino Pasquino nominato commissario provinciale. Per metà novembre prevista l’elezione della direzione regionale del partito guidato in Calabria dall’ex parlamentare Michele Ranieli

Michele Ranieli

Dopo la convention del 24 settembre scorso va avanti il progetto di ricostituzione della Democrazia Cristiana anche in Calabria. In tale occasione è stata “l’attenzione sull’insieme di speranze – fa sapere l’ex parlamentare Michele Ranieli, commissario regionale della Democrazia Cristiana – finalizzate a riempire il vuoto della non politica. Oltre il 37% degli italiani auspica il ritorno della Democrazia Cristiana, un partito aperto non soltanto ai cattolici ma anche ai liberali di Zanone, ai repubblicani di La Malfa, ai riformisti di Giacomo Mancini, un partito plurale, partecipato ed altamente democratico, moderato ma determinato nelle scelte e nelle opzioni”.

Il commissario regionale Michele Ranieli ha quindi provveduto a costituire l’organigramma del partito, incaricando trenta persone in ciascuna provincia della Calabria. A Vibo, in particolare, il ruolo e la funzione di commissario provinciale della Democrazia Cristiana è stato affidato all’avvocato Giuseppe Pasquino, noto legale e professionista da sempre interessato ai problemi della collettività “con proposte, sollecitazioni, critiche costruttive anche nelle vesti di opinionista su giornali e social e, tuttavia, sempre esterno a partiti e movimenti, pronto ora a dare un contributo attivo per la realizzazione delle proprie idee da sempre portate avanti”. Fanno parte della compagine provinciale vibonese della Democrazia Cristiana anche Carmelo Nobile, primario ospedaliero, Michele Pagano, già sindaco di Arena, il critico d’arte Remo Piperno, il dott. Mario Cipriano, la dott.ssa Maria Rosa Naso, già dirigente regionale, e l’imprenditore Andrea Pugliese.

Il comitato provinciale vibonese è anche composto da altre persone impegnate nel sociale tra i quali gli avvocati: Michele Pagnotta, Vincenzo Brosio, Domenico Scarcia, Rosario Paolì, Antonio Zoccoli, Rosario Lopreiato, Silvio Sorrentino e Nicola Gentile, nonché l’ingegnere Francesco Sacchinelli, l’architetto Francesco Murmura, l’architetto Alessandro Forestieri, il geometra Gianfranco Ranieli, il prof. Filippo Bartolomeo, il colonnello Domenico Corigliano, Domenico Vardaro, Renato Solano, Domenico Marasco, Ivan Gentile, Annunziato Mazzeo, Vincenzo Prestia, Sebastiano Riga.

Nelle prossime settimane verrà quindi convocato il comitato provinciale di Vibo per eleggere la direzione del partito. A seguire verranno convocati anche i comitati provinciali di Reggio, Catanzaro, Crotone e Cosenza per eleggere le rispettive direzioni provinciali. Entro la metà di novembre, infine, si insedierà anche il comitato regionale per eleggere la direzione calabrese del partito.