La Democrazia cristiana prende forma a Vibo: convocato il Comitato provinciale

Appuntamento per tutti gli iscritti a sabato 30 novembre, per i costituire i dipartimenti e l'organigramma del partito

La Democrazia cristiana prende forma anche a Vibo Valentia, dove peraltro insiste la sede regionale del partito. Proprio qui, in via Giovanni Pascoli numero 10, è convocato il Comitato provinciale della Democrazia cristiana per sabato 30 novembre alle ore 16:00.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di costituire i dipartimenti e l’organigramma provinciale del partito, procedendo poi alla inaugurazione della stessa sede. Ad aprire i lavori sarà il segretario regionale della Dc Michele Ranieli. Seguirà l’intervento del segretario provinciale Giuseppe Pasquino, e poi a partire dalle 16:30 il dibattito aperto a tutti i quadri del partito.