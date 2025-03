Statale 18 chiusa per frana, Lo Schiavo (Misto) a Occhiuto: «Tempi lunghi, intervenga d’urgenza la Protezione civile»

La stima di almeno 15 giorni fatta da Anas per riaprire la principale arteria che collega il capoluogo con la frazione marina preoccupa il consigliere regionale che sollecita azione corale tra Regione e gestore del servizio come avvenuto in Emilia e Basilicata

Una richiesta d’intervento urgente di Protezione civile sulla strada Statale n. 18, tra Vibo Valentia e Pizzo, è stata inoltrata al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e al dipartimento di Protezione civile della Calabria dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo Misto – Liberamente progressisti. L’azione immediata si invoca, si legge nel comunicato stampa del consigliere regionale, «al fine di fronteggiare, insieme ad Anas, la gravissima emergenza creatasi a seguito della nuova frana abbattutasi sull’asse viario» in questione. Il responsabile della rete gestione Anas Calabria, si rileva nella richiesta, «ha già dichiarato di prevedere tempi di risoluzione di almeno ai 15 giorni. Tuttavia – incalza Lo Schiavo – i tempi non sono affatto certi e va ricordato che la frana appare della stessa entità di quella che colpì il medesimo tratto di strada nel 2021, quando la viabilità si bloccò per oltre due mesi».

«Senza alcuna intenzione di creare allarmismi – specifica Lo Schiavo -, è però necessario ponderare il rischio che tale situazione si possa protrarre. Tuttavia, un’interruzione di oltre 15 giorni è già di per sé grave, in qualsiasi periodo dell’anno, per la principale arteria extra-autostradale di questo territorio. Al fine di evitare disagi è quindi urgente un intervento della Regione Calabria» sollecita il consigliere regionale, che aggiunge: «Premesso che gli eventi franosi rientrano nelle materie di intervento di Protezione civile ai sensi dell’art. 25 co. 2 lett. B T.U. Protezione civile (ripristino di infrastrutture e reti strategiche), la Regione ha il potere di intervenire ai sensi del suddetto 25 T.u. co. 11 che annovera tra gli eventi di Protezione civile “Emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa”».

«Si ricorda che, nell’esperienza italiana – ha poi concluso Lo Schiavo – , si riscontrano interventi congiunti tra Anas spa e Regione interessata per il ripristino urgente delle reti infrastrutturali strategiche (vedi Friuli Venezia-Giulia 2023 e Basilicata 2025)».