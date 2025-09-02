Regionali, la foto di Maria Limardo con Salvini suggella la candidatura dell’ex sindaco di Vibo con la Lega

Lascia Forza Italia che non l’aveva ricandidata alla guida della città e sale sul Carroccio in vista della tornata elettorale del 5 e 6 ottobre

La Lega Calabria ha annunciato ufficialmente la candidatura di Maria Limardo, già sindaca di Vibo Valentia, alle prossime elezioni regionali in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre 2025.

Avvocata e prima donna a guidare la città Vibo Valentia (dal 2019 al 2024), Limardo «porta in dote una solida esperienza amministrativa e politica. La sua candidatura rafforza la presenza della Lega nella circoscrizione Catanzaro–Crotone–Vibo Valentia», si legge in una nota del Carroccio.

Oggi l’ex sindaca vibonese è stata ricevuta a Roma dal vicepremier e segretario federale della Lega Matteo Salvini, che ha espresso «pieno sostegno alla sua candidatura». Salvini ha incontrato anche altri due candidati della Lega alle Regionali: Gianpaolo Bevilacqua, candidato a sindaco alle scorse elezioni comunali a Lamezia Terme, e Orlandino Greco, sindaco di Castrolibero e leader di Italia del Meridione.

Con la candidatura alle Regionali viene ufficializzato anche il passaggio di Maria Limardo alla Lega e la chiusura definitiva con Forza Italia, dopo il caso della mancata ricandidatura a sindaco di Vibo Valentia alle amministrative di giugno 2024.