Regionali Calabria, Mariangela Preta rinuncia alla candidatura: «Passo indietro per sostenere Wanda Ferro»

La dirigente impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale calabrese sceglie di non correre alla tornata elettorale del 5 e 6 ottobre: «Lo faccio con emozione e con la certezza che insieme, con rispetto e unità, possiamo andare lontano»

Con un messaggio carico di emozione e gratitudine, la vibonese Mariangela Preta ha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria, in programma il 5 e 6 ottobre 2025, nelle liste di Fratelli d’Italia. Lo fa «non come rinuncia, ma come gesto di sostegno verso un’altra donna straordinaria: Wanda Ferro».

«Voglio dire grazie, di cuore, a tutti voi per la stima e l’affetto che mi avete dimostrato – ha dichiarato Preta –. Sono e resto una donna che crede nella lealtà, nella coerenza e nella forza delle scelte fatte con il cuore. Per questo oggi decido di fare un passo indietro».

Preta, impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale calabrese, nonché direttrice del Polo museale di Soriano, ha voluto sottolineare che il suo non è un addio, ma la scelta di un percorso diverso: «Continuerò con passione il mio lavoro sui territori per raccontare e valorizzare le nostre identità culturali, continuerò a portare avanti con dedizione il percorso nei musei che ho il privilegio di dirigere; e soprattutto proseguirò con convinzione il progetto de L’Italia delle donne, perché la nostra voce, i nostri valori e le nostre energie possano avere sempre più spazio».

Una decisione che rafforza il sostegno a Wanda Ferro, oggi sottosegretario agli Interni, figura di spicco di Fratelli d’Italia in Calabria e punto di riferimento per il partito guidato da Giorgia Meloni: «Lo faccio con emozione – ha concluso Preta – e con la certezza che insieme, con rispetto e unità, possiamo andare lontano».