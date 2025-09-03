mercoledì,Settembre 3 2025

Regionali Calabria, Mariangela Preta rinuncia alla candidatura: «Passo indietro per sostenere Wanda Ferro»

La dirigente impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale calabrese sceglie di non correre alla tornata elettorale del 5 e 6 ottobre: «Lo faccio con emozione e con la certezza che insieme, con rispetto e unità, possiamo andare lontano»

Redazione -
Regionali Calabria, Mariangela Preta rinuncia alla candidatura: «Passo indietro per sostenere Wanda Ferro»
Mariangela Preta

Con un messaggio carico di emozione e gratitudine, la vibonese Mariangela Preta ha annunciato la sua decisione di non candidarsi alle prossime elezioni regionali in Calabria, in programma il 5 e 6 ottobre 2025, nelle liste di Fratelli d’Italia. Lo fa «non come rinuncia, ma come gesto di sostegno verso un’altra donna straordinaria: Wanda Ferro».

«Voglio dire grazie, di cuore, a tutti voi per la stima e l’affetto che mi avete dimostrato – ha dichiarato Preta –. Sono e resto una donna che crede nella lealtà, nella coerenza e nella forza delle scelte fatte con il cuore. Per questo oggi decido di fare un passo indietro».

Leggi anche ⬇️

Preta, impegnata da anni nella valorizzazione del patrimonio culturale calabrese, nonché direttrice del Polo museale di Soriano, ha voluto sottolineare che il suo non è un addio, ma la scelta di un percorso diverso: «Continuerò con passione il mio lavoro sui territori per raccontare e valorizzare le nostre identità culturali, continuerò a portare avanti con dedizione il percorso nei musei che ho il privilegio di dirigere; e soprattutto proseguirò con convinzione il progetto de L’Italia delle donne, perché la nostra voce, i nostri valori e le nostre energie possano avere sempre più spazio».

Una decisione che rafforza il sostegno a Wanda Ferro, oggi sottosegretario agli Interni, figura di spicco di Fratelli d’Italia in Calabria e punto di riferimento per il partito guidato da Giorgia Meloni: «Lo faccio con emozione – ha concluso Preta – e con la certezza che insieme, con rispetto e unità, possiamo andare lontano».

Redazione

Articoli correlati

top