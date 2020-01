Regionali, Callipo: «I calabresi non hanno creduto alla rivoluzione, auguri alla Santelli»

Il commissario del Pd Stefano Graziano: «Se le forze alternative al centrodestra si fossero unite ci sarebbe stata una competizione diversa»

Ecco le prime parole a caldo di Pippo Callipo: «Jole Santelli sarà il prossimo presidente della Calabria, da parte nostra auguri e buon lavoro. Noi abbiamo fatto tanto, io sono sceso in campo insieme agli amici del Pd, abbiamo lavorato molto, però i calabresi hanno scelto la coalizione di centrodestra, un partito di conservatori. Non hanno creduto e voluto la rivoluzione, un cambiamento che io avevo promesso. Siccome siamo democratici, accettiamo questa decisione e faremo la nostra opposizione».



Il commissario del Pd Stefano Graziano: «Un grande grazie a Callipo da tutti i calabresi. Un in bocca al lupo a Jole Santelli, nuovo presidente. C’è un tema più grande: l’astensione, hanno vinto quelli che non sono andati a votare, la maggioranza. Ma il Pd è il primo partito in Calabria, un piccolo risultato ma un grande rammarico. Per il lavoro fatto nel cambiamento complessivo, anche nelle liste, abbiamo ottenuto un risultato positivo. Se tutto il campo alternativo al centrodestra fosse stato più unito ci sarebbe stata una competizione completamente diversa».



