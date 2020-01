Regionali, seconda proiezione: Santelli al 50%, Tansi al 10%

Proiezioni divulgate da Swg per La7. Tansi sarebbe avanti rispetto ad Aiello, Callipo resta intorno al 30%

La copertura è dell’8% rispetto ai votanti delle appena concluse elezioni regionali della Calabria. La prima proiezione dà il candidato del centrodestra, Jole Santelli, in vantaggio con il 53,2%; segue Pippo Callipo, per il centrosinistra, con il 30,7%; sorpasso di Carlo Tansi, che tocca l’8,3%, su Francesco Aiello, che col suo Movimento 5 Stelle è al 7,8%. La seconda proiezione: Santelli 50,09%, Callipo 30,07%, Tansi 10,09%, Aiello 7,5%.

Le proiezioni confermano la tendenza degli exit poll, in attesa dei risultati ufficiali provenienti dalle urne.



Le proiezioni delle liste

Cetrodestra



Forza Italia 11.2

Lega 11

Santelli presidente 9.9

Fratelli italia 9.8

Udc 8.3

Casa liberta 6.2



Centrosinistra

Pd 14-2

io resto 7-5

democratici 6.5



Tansi

Tesoro 5.3

Calabria libera 1.5

Calabria 0.7



Aiello 7.1