Politica Comunali a Maierato, tandem Lega-FdI in vista del voto Per i referenti locali Barbieri e Lombardo è tempo di mettere in piedi «una nuova aggregazione politica per il rilancio del paese» Di Redazione -

Per i referenti locali Barbieri e Lombardo è tempo di mettere in piedi «una nuova aggregazione politica per il rilancio del paese»

Informazione pubblicitaria