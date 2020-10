Comune di Maierato: nominati gli assessori

Ancora da assegnare le singole deleghe anche se è già stato designato il vicesindaco

Sono Domenico Liberto, 33 anni, e Maria Angelica Didiano, 23 anni, i nuovi assessori che vanno a comporre la giunta comunale scelta dal sindaco Giuseppe Rizzello che con la compagine “Maierato democratica – lista Campana” ha avuto la meglio nelle urne sullo sfidante Giuseppe Malta a capo della lista “Maierato in movimento”.

Domenico Liberto a consigliere comunale ha ottenuto 145 voti, mentre 75 sono state le preferenze per Maria Angelica Didiano. Entrambi sono stati ora nominati assessori andando così a comporre la nuova giunta comunale. Ancora da assegnare le singole deleghe anche se la designazione per la carica di vicesindaco è già ricaduta su Domenico Liberto.



