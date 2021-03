Pd, il segretario del circolo di Drapia: «Partito provinciale allo sbando»

Michele Rombolà chiede di voltare pagina rispetto ad una gestione ritenuta fallimentare con decisioni prese da poche persone

Informazione pubblicitaria

“Ascoltare i circoli del Pd è la volontà del nuovo segretario del Partito Democratico. Salutiamo con favore le parole con cui Enrico Letta ha sottolineato la necessità di dar voce ai territori e questo rappresenta un primo passo in avanti dopo la gestione disastrosa degli ultimi anni targata Zingaretti. Concentrare l’attenzione sui problemi reali delle persone, scendendo tra la gente, ascoltandone i bisogni e confrontandosi su quelli, deve tornare ad essere la priorità. Questo corso deve senz’altro attraversare anche la provincia di Vibo Valentia il cui partito provinciale è ormai allo sbando, abbandonato a se stesso e dove tanti iscritti e militanti delusi dalla gestione fallimentare, credono sia necessario un doveroso cambio di marcia”. E’ quanto afferma in una nota il segretario del circolo del Pd di Drapia Michele Rombolà. “Non possiamo esser guidati da persone che rappresentano solo se stesse. E’ necessario riacquistare il profilo di “partito della gente”, abbandonando vecchie liturgie e logiche stantie che si risolvono nelle decisioni di poche persone secondo volontà correntizie. Crediamo nel rilancio dell’azione politica del nostro partito, che sia susseguente al nuovo indirizzo politico segnato dal neo segretario Letta”.