Scuola di Polizia, Tucci (M5s): «Da Vibo non si muove»

Il portavoce pentastellato ritiene la ventilata ipotesi di un trasferimento a Cutro del tutto «fuori luogo». In mattinata era stata la collega di partito Elisabetta Barbuto a perorare la causa crotonese

«La storica Scuola allievi agenti di Polizia di Vibo Valentia non si tocca, sta bene lì dove è sempre stata. L’idea di trasferirla a Cutro, in provincia di Crotone, avanzata da alcuni rappresentanti istituzionali, per riparare a un vecchio accordo di programma sfumato e occupare uno stabile in disuso destinato all’origine all’Esercito, è priva di valide ragioni. Pur comprendendo la delusione di qualche amministratore pitagorico di vedere i propri progetti andati in fumo riteniamo la proposta fuori luogo, per usare un eufemismo».

Lo dichiara, in una nota, il portavoce alla Camera dei Deputati per il Movimento 5 stelle Riccardo Tucci, che prosegue: «La Scuola di polizia è un presidio di legalità fondamentale per il territorio, in una provincia minata e vessata in profondità dalla presenza asfissiante della ‘ndrangheta. Non è un caso che “Rinascita Scott“, l’operazione contro il crimine più importante degli ultimi decenni, abbia avuto come epicentro la città di Vibo Valentia. La presenza dello Stato sul territorio – continua il parlamentare – anche attraverso le sue ramificazioni istituzionali, quale è la Scuola di polizia, è vitale per poter sperare in una società più libera e giusta, scevra dal condizionamento del fenomeno criminale che ne frena lo sviluppo».

In mattinata era stata la deputata e collega di partito Elisabetta Barbuto, crotonese, a perorare la causa di un trasferimento dell’istituto formativo a Cutro [Leggi articolo in basso]. Perciò Tucci conclude: «Mi auguro – conclude il deputato – gli amici crotonesi possano quanto prima risolvere il loro problema, ma ciò non deve avvenire a scapito della città di Vibo e del Vibonese: le guerre tra “poveri” non hanno mai giovato a nessuno».