Sanità, Tucci (M5s) controreplica a Comito (Fi): «Le sue parole confermano il taglio di 10 mln nel Vibonese»

«L’ultima uscita del consigliere regionale Michele Comito sul taglio dei dieci milioni alla sanità vibonese compiuta da Occhiuto, con il Dca 94/2024, sfrondandola dai tecnicismi incomprensibili ai più, lungi dallo smentire non fa che confermare quanto da me denunciato in precedenza». È quanto scrive in una nota il deputato Riccardo Tucci del MoVimento 5 stelle in replica alle ultime dichiarazioni del consigliere Michele Comito sul taglio dei 10 milioni alla sanità nel Vibonese.

«Tant’è che nella sua nota scrive testualmente: “Ad ogni modo, tenuto conto di tali criteri restrittivi – previsti dalla legge e non inventati dalla Regione – relativi al riparto, il presidente Occhiuto ha già provveduto a compensare tale gap, con una assegnazione provvisoria ulteriore di circa 4,6 milioni di euro, ed è in corso di definizione il budget complessivo per l’anno 2024 relativo all’assistenza territoriale, in cui si provvederà a eliminare il divario”», ha continuato il parlamentare pentastellato.

«In parole povere – conclude Tucci -, se Occhiuto avverte la necessità d’intervenire con 4,6 milioni di euro per colmare un “gap” vuol dire che c’è un ammanco di risorse. Inoltre, se c’è una rimodulazione del budget complessivo per il 2024 per eliminare definitivamente il divario, significa che quanto vado dicendo sui 10 milioni sottratti ai vibonesi è vero. Nulla da aggiungere, grazie della conferma dottor Comito».