Il primo cittadino uscente del centro montano delle Serre Francesco Fazio correrà da solo il prossimo 12 giugno

Un solo candidato a sindaco al Comune di Fabrizia: il primo cittadino uscente del centro montano delle Serre, Francesco Fazio correrà infatti da solo il prossimo 12 giugno, data delle elezioni amministrative. E una, naturalmente, è la lista elettorale presentata.

Con “Liberi e giovani con Fabrizia” sono candidati alla carica di consigliere comunale: Francesco Cirillo, Vincenzo Costa, Domenico Demasi, Enzo Iacopetta, Antonio Melina, Nadia Nesci, Leonardo Andrea Pasqualino, Veronica Rullo, Mario Suppa, Antonio Tassone.