L'ex assessore ha avuto nettamente la meglio sull'altro candidato a sindaco Giuseppe Fogliaro. Ecco il nuovo consiglio, sulla base delle preferenze ottenute

È Michele Mesiano il nuovo sindaco di Francica. Il leader del gruppo “Liberi di cambiare, per il bene di Francica” si è imposto nettamente sull’avversario Giuseppe Fogliaro, a sua volta a capo della lista “Francica”. Un voto nel segno della continuità, dunque, visto che la lista civica dell’ex assessore comunale era apertamente appoggiata dall’amministrazione uscente guidata dal sindaco Giovanni Manfrida.

Alla fine sono 927 i voti ottenuti dalla lista guidata dal nuovo primo cittadino Michele Mesiano (95,17%), a fronte delle 47 preferenze che gli elettori di Francica hanno tributato al gruppo capitanato da Fogliaro (4,83%).

Un vero plebiscito a favore del neo eletto sindaco, che fa capire che tra i due contendenti per lo scranno più alto del Comune di Francica non c’è stata proprio partita. Alla maggioranza capitanata da Michele Mesiano andranno 7 seggi (più il sindaco), all’opposizione 3 seggi.

Tra le fila della maggioranza, oltre al sindaco entrano in consiglio: Daniele Stagno (140 voti), Antonio Zaccaria (107 voti), Danilo Lavecchia (104 voti), Antonio Mondella (100 voti), Gianfranco Liguori (91 voti), Antonino Staropoli (72 voti) e Antonio Mignolo (69 voti). Rimangono invece fuori: Nazzareno Emanuele Lacquaniti (68 voti), Lucia Piperno (57 voti) e Tonino Politi (44 voti).

Gli scranni di consigliere d’opposizione, oltre che da Giuseppe Fogliaro, saranno occupati da Antonio Crisafulli (20 voti) e Antonio Lacquaniti (19 voti). Alle urne, su 1.882 elettori si sono recati a votare in 1.030 (54,73%). Le schede nulle sono state 26, quelle bianche 30, le contestate 0.