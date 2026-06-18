Un risultato straordinario per il territorio di Gerocarne sul fronte della sicurezza strutturale e della prevenzione sismica. Il Comune è stato ufficialmente ammesso a un importante finanziamento regionale di ben 594.363 euro, destinato all'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici di interesse strategico in caso di emergenze sul territorio, situati nella frazione Ciano.

L’ufficialità è arrivata con il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria (n. 10736 del 17 giugno 2026), che ha approvato la graduatoria definitiva relativa alla manifestazione di interesse per la concessione di contributi per l'adeguamento sismico o la ricostruzione di edifici chiave. Un bando estremamente selettivo, che ha visto il piccolo comune del vibonese scalare i vertici della classifica regionale, posizionandosi addirittura al terzo posto assoluto.

Il commento del sindaco

Il primo cittadino, Pasquale Vivona, ha espresso tutta la sua soddisfazione per questo traguardo che mette al centro la tutela dei cittadini e la riqualificazione della frazione Ciano: «Comunico questo risultato con grande soddisfazione. Si tratta di un traguardo di grande rilievo che assume ancora più valore se consideriamo che solo tredici Comuni dell’intera Regione Calabria hanno ottenuto il finanziamento. È un riconoscimento importante che premia il lavoro svolto, la programmazione e l’impegno costante profuso nell’interesse del nostro territorio».

L'ammissione del progetto non rappresenta solo un successo burocratico, ma una vera e propria ipoteca sul futuro del borgo. La rigenerazione degli immobili di Ciano rientra infatti in una visione strategica più ampia portata avanti dall'amministrazione locale.

«Si tratta di un passo concreto verso una comunità più sicura e capace di guardare al futuro - ha concluso il sindaco Vivona -. Questo finanziamento rappresenta un ulteriore tassello di questo percorso e ci spinge a continuare a lavorare con ancora maggiore determinazione». Con le risorse ormai stanziate, il Comune di Gerocarne si prepara a far partire la fase operativa, dimostrando come la buona programmazione amministrativa possa intercettare fondi vitali per i piccoli centri calabresi.