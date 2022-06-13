Tutti gli articoli di Politica
Anche Spadola premia il sindaco uscente. Sarà, infatti, ancora una volta Cosimo Damiano Piromalli a guidare il Comune per i prossimi cinque anni. Il primo cittadino uscente ottiene infatti con la sua lista “Insieme per Spadola” 472 voti, pari complessivamente all’81,83% delle preferenze, mentre lo sfidante Maurizio Marchese, in corsa per queste elezioni amministrative con la lista “Uniti per Spadola”, ha ottenuto 105 voti, ossia il 18,17% dei consensi.
Ecco nel dettaglio le preferenze ottenute dai candidati a consigliere comunale. Lista “Insieme Per Spadola”, a sostegno di Piromalli: Antonio Maria Rosso (78 voti), Raffaele Barbara (43 voti), Bruno Gallè (67 voti), Angelo Versace (59 voti), Vitantonio Tassone (41 voti), Francesco Filardo (71 voti), Bruno Arena (32 voti), Gerardo Vavalà (16 voti), Rocco Tassone (50 voti), Gessica Garcea (11 voti).
Lista “Uniti per Spadola”, a sostegno di Marchese: Francesco Arena (1 voto), Giovanni Ionadi (31 voti), Domenico Lacaria (21 voti), Cosimina Lampasi (5 voti), Nicola Antonio Procopio (4 voti), Nicola Zaffino (40 voti), Rosalia Papasodaro (0 voti), Alberto Iaconis (0 voti).