È il candidato del centrosinistra che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nell’area centrale della Calabria. Per il vicepresidente della Provincia e il consigliere provinciale è «la prova tangibile dell'efficacia e della coesione del gruppo politico Democratici e Riformisti nel Vibonese»

«Desideriamo esprimere le nostre più vive e sentite congratulazioni all'amico Ernesto Alecci per la sua brillante elezione a consigliere regionale». A scriverlo in una nota congiunta sono il presidente del Consiglio comunale di Limbadi e consigliere provinciale Vincenzo Lentini e il vice presidente della Provincia di Vibo Valentia Nicola Lasorba, entrambi parte del gruppo Democratici e Riformisti.

Alecci, candidato del Pd, con oltre 11mila preferenze è stato il più votato del centrosinistra nell’area centrale della Calabria alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre. Per Lentini e Lasorba un «risultato straordinario» che «è la riprova del profondo legame che ha saputo costruire con il territorio e della fiducia riposta nel nostro progetto politico».

I due consiglieri provinciali vibonesi non nascondono, tuttavia, l'amarezza per il risultato complessivo della coalizione di centrosinistra e per la sconfitta di Tridico: «Siamo, allo stesso tempo, amareggiati per la sconfitta della coalizione di centrosinistra guidata dal candidato Presidente Tridico. Questo risultato impone una seria riflessione: il centrosinistra deve fare una profonda 'mea culpa', analizzare lucidamente gli errori commessi e trovare urgentemente un terreno fertile per le future competizioni elettorali, ricostruendo l'unità e il consenso necessario per tornare a essere competitivi».

«Nonostante il voto regionale generale – continuano Lentini e Lasorba –, il successo di Alecci è la prova tangibile dell'efficacia e della coesione del gruppo politico Democratici e Riformisti nel Vibonese. Siamo orgogliosi di far parte di questa squadra, ottimamente organizzata e guidata dal duo Vincenzo Mirabello ed Ernesto Alecci, che rappresenta la linfa vitale dei riformisti sul territorio di Vibo Valentia».

Il consigliere Lentini tiene inoltre a precisare che «il supporto elettorale prestato a favore del duo Alecci-Iemma nei territori di Limbadi, Nicotera e Joppolo è stato frutto di una condivisione d’intenti che ha trovato piena rispondenza anche nell’amico Giacinto Carrieri, componente dell’assemblea provinciale del Pd. La vittoria di Ernesto non è solo un traguardo personale, ma un passo importante che consolida la nostra azione politica a servizio dell'intera comunità vibonese e calabrese».

Da parte di Lentini e Lasorba, infine, la volontà di «lavorare in stretta sinergia per tradurre il consenso ottenuto in iniziative politiche concrete all'interno del Consiglio regionale, a beneficio della provincia di Vibo Valentia».