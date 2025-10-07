Una debacle per il centrosinistra, ma nel Vibonese neppure il centrodestra se la passa benissimo. La tornata elettorale che ha riportato Roberto Occhiuto alla Cittadella dopo una manciata di settimane dalle sue dimissioni di luglio, vede nella provincia di Vibo Valentia una perdita di rappresentanza all’interno del nuovo Consiglio regionale. Nessuno dei consiglieri uscenti, infatti, è stato riconfermato. Dicono così addio a Palazzo Campanella Michele Comito, coordinatore provinciale di Forza Italia, il notaio Antonio Lo Schiavo candidato con Verdi e Sinistra, e il dem Raffaele Mammoliti.

Schiacciante affermazione, invece, dell’avvocato vibonese Vito Pitaro (Noi Moderati), che torna a sedere tra gli scranni del Consiglio regionale, per di più in maggioranza, forte dei suoi quasi 12mila voti (per la precisione 11.995, di cui oltre la metà, 6.554 rastrellati nella sola provincia di Vibo).

L’altro “vibonese” che siederà in Consiglio è di… Soverato: Ernesto Alecci. Il consigliere uscente del Pd, che da tempo ha lanciato un’Opa sul Partito democratico vibonese, è stato eletto con 12.591 voti (di cui 1.679 ottenuti nella provincia vibonese). Insomma, l’ombra di Alecci si allunga anche sul Consiglio comunale, dove controlla il gruppo di maggioranza Democratici e Riformisti guidato da Nico Console, spina nel fianco del sindaco Enzo Romeo da diversi mesi, che ora senza dubbio si presenterà all’incasso chiedendo postazioni in giunta finora non ottenute.

A proposito di giunta comunale, non la spuntano i due assessori che hanno tentato il salto verso il Consiglio regionale, Stefano Soriano (Pd) e Marco Miceli (M5s). Il primo ha raggranellato 1.810 voti, mentre il secondo si è fermato poco sotto a 1.767.

A seguire tutti i voti dei candidati nella circoscrizione Centro ottenuti nella sola provincia di Vibo Valentia.

Candidato presidente Roberto Occhiuto 33.386 voti pari al 51,91% (eletto)

Lista Occhiuto Presidente 9.840 voti pari al 15,74%

COMITO MICHELE 6.092

FIAMINGO ANTONIA 1.395

IONÀ EMANUELE 552 (eletto)

MOLINARO MARIA 444

SANTACROCE FRANK MARIO 420

GAETANO SALVATORE DETTO PABLO 294

CAPELLUPO FILIPPO ANTONIO DETTO PIPPO 113

LOMBARDO ROSINA 91

Lista Noi Moderati 7.064 voti pari al 11,3%

PITARO VITO 6.554 (eletto)

CONCOLINO IN ALOI LEA DETTA LEA 796

FEDELE VALERIA 600

MELLACE GIUSEPPINA 62

MATACERA PASCASIO 39

ROSATO MICHELE 39

SCIUMBATA ANTONIO GIUSEPPE 35

LEROSE GENNARO DETTO RINO 5

Lista Fratelli d’Italia voti 4.790 pari al 7,66%

FERRO WANDA 1.514

SCHIAVELLO ANTONIO 1.249

PIETROPAOLO FILIPPO MARIA 774

MONTUORO ANTONIO 763 (eletto)

NESCI DALILA 494

FERRAINA SIMONA 176

RUBERTO TERESA 112

PERRI DOMENICO 90

Lista Forza Italia voti 4.281 pari al 6,85%

TALERICO ANTONELLO 1.513

FERA MARIA YLENIA 1.207

PIANURA MARIA GRAZIA 877

FERRARI SERGIO 536

AIELLO ELISABETTA 319

POLIMENI MARCO 273 (eletto)

RUSSO SAVERIO 20

GRANDINETTI DIONESI ANTONELLA 13



Lista Lega voti 3.671 pari al 5,87%

MANCUSO FILIPPO 1.350 (eletto)

LIMARDO MARIA 1.251

MILETTA COSIMA TERESA 953

RASO PIETRO 539

BEVILACQUA GIANPAOLO 318

PARENTE SILVIA DETTA PARENTELA, PARENTI 194

STIRPARO MARIA TERESA 64

LAUDARI ELISENIA 43

Lista Democrazia Cristiana Unione di Centro voti 2.091 pari al 3,35%

BULZOMÌ SALVATORE 806

LOIELO ROMANO 482

CUFFARO GERLANDO 325

PROCOPIO ROSA 232

IANNELLO MARIANA 228

PESCE ANNA 146

ISABELLA GIUSEPPE 129

ATTISANI VINCENZO FULVIO 64

Lista Forza Azzurri voti 674 pari al 1,08%

DE PINTO COSIMO DETTO MINO 342

STAROPOLI GIUSEPPINA DETTA GIUSY 270

MASCARO SALVATORE 27

MUNGO ANTONIO 10

DE VITO GIUSEPPE 3

CRAPELLA PATRIZIA 2

AFFLITTO FRANCESCO 0

CADDEO CARLA 0

Lista Sud chiama Nord viti 244 pari al 0,39%

SALADINO VITTORIO 159

GALLO SAMANTA 28

AZZALINI ANTONIO 9

CASABURI ANNA 2

PITTELLA SALVATORE 1

SESTITO VINCENZO GIUSEPPE 0

MAZZUCA EMILIA MARIA 0

PASSALIS IDA 0

Candidato Pasquale Tridico voti 30.275 pari al 47,07%

Lista Partito Democratico voti 8.252 pari al 13,2%

MAMMOLITI RAFFAELE 2.565

TASSONE LUIGI 2.302

ALECCI ERNESTO FRANCESCO 1.679 (eletto)

IEMMA GIUSEPPINA DETTA GIUSY 1.248

BRUNI AMALIA CECILIA 349

SACCO ELISABETH DETTA ELISA 242

PUGLIESE ALESSANDRA 75

BARBERIO LEOPOLDO DETTO LEO 19

Lista Casa Riformista – Per la Calabria – Italia Viva voti 5.540 pari al 8,86%

DE NISI FRANCESCO 3.762

CONDELLO GIUSEPPE 1.356

RUBERTO RAFFAELLA 355

CARCEO CARMEN 320

CAPALBO EMANUELA 221

DEL NEGRO SERENA 117

DE NARDO FRANCESCO 59

MURACA FRANCESCO 31

Lista Alleanza Verdi e Sinistra (Avs) voti 4.920 pari al 7,87

LO SCHIAVO ANTONIO MARIA 2.781

PIPERNO ALESSIA 811

VILLÌ DOMENICO 788

COSENTINO RAFFAELLA 630

BOSCO GIANMICHELE 461

SERRATORE BERNADETTE 129

PERRI MARGHERITA 27

GENCO SERGIO 25

Lista Tridico Presidente voti 4.751 pari al 7,6%

DEL GIUDICE FRANCESCO 2.043

FRANZÈ MARIA ROSARIA 1.164

BRUNO VINCENZO DETTO ENZO 190

PETRONIO PAOLA 101

NARDI MONICA 78

SESTITO FILIPPO 47

PRIMERANO GIOVANNI 43

MEDAGLIA ANGELA CRISTINA 31



Lista Movimento 5 Stelle 2050 voti 3.264 pari al 5,22%

MICELI MARCO 1.397

PATERTÌ CHIARA 698

SURIANO OLINDA 126

BARBUTO ELISABETTA MARIA 79

STRANIERI LUIGI ANTONIO 38

IANNAZZO DANIELA FRANCESCA 21

SORGIOVANNI ILARIO 17

BOEMI TERRI 13

Lista Democratici Progressisti voti 2.554 pari al 4,09%

SORIANO STEFANO 1.652

BELCASTRO ANTONIO 306

MOSCHELLA LAURA 223

LIOTTA CARMELA MILENA 139

LOPRETE LUCIANA 131

PITARO FRANCESCO 124

COSTANTINO VINCENZO 10

SCALI GIUSEPPE 0

Candidato a presidente Francesco Toscano voti 655 pari al 1,02%

Lista Democrazia Sovrana Popolare 570 voti pari al 0,91%

VILLI' CATERINA 174

TOSCANO FRANCESCO 70

RIZZO MARCO 31

VENEZIANO ANTONIETTA 25

PULVIRENTI GIUSEPPE 6

CARUSO MICHELE 2

ZAVAGLIA MARIAGIOVANNA 2