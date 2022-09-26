Ecco in quanti si sono recati alle urne nel capoluogo, i voti nulli e quanti hanno lasciato la scheda in bianco sia alla Camera che al Senato

E’ senza dubbio il primo “partito” a Vibo e frazioni: quello degli astenuti, senza contare anche quanti si sono recati alle urne ed hanno votato scheda bianca o scheda nulla. A Vibo Valentia (città e frazioni di Vibo Marina, Portosalvo, Bivona, Triparni, Longobardi, le tre Vene e Piscopio), alla Camera dei deputati su 25.394 elettori si sono recati alle urne 13.007 ovvero il 51,22%. Quindi ben 12.387 elettori non si sono recati alle urne. Fra coloro che a Vibo e frazioni sono andati a votare le schede nulle alla Camera dei Deputati sono state 425, le schede bianche 238, zero le schede contestate. Schede nulle e schede bianche sommate sono quindi 663 che sommate anche ai 12.387 elettori che non sono andati a votare arrivano a 13.050. Traduzione (e la matematica non è un’opinione): la maggioranza degli elettori di Vibo e frazioni non si riconosce nell’attuale sistema dei partiti e non gradisce l’attuale legge elettorale che non permette ai cittadini un’effettiva scelta e selezione dei parlamentari. Tale “esercito” di elettori supera coloro che hanno espresso un voto valido. Dati che dovrebbero – e non poco – far riflettere l’intera classe politica vibonese. [Continua in basso]

Andiamo al Senato della Repubblica. A Vibo Valentia e frazioni stesso dato ovviamente della Camera sull’affluenza alle urne (da questa tornata elettorale per il Senato hanno infatti potuto votare anche i diciottenni): su 25.394 elettori si sono recati alle urne 13.007 ovvero il 51,22%. Rispetto alla Camera sono aumentate le schede nulle: 444 e pure quelle bianche che sono 254. Nessuna scheda contestata. Quindi al Senato fra schede nulle e bianche si arriva a 698. Tale cifra, sommata ai 12.387 che non sono andati a votare, fa lievitare a 13.085 gli elettori che non si riconoscono in tale sistema dei partiti.

