«Questa mattina ci siamo recati al nuovo complesso penitenziario di Vibo Valentia per attestare la nostra incondizionata vicinanza ai poliziotti penitenziari brutalmente aggrediti in carcere». È quanto fanno sapere, in una nota congiunta, il senatore vibonese della Lega Fausto De Angelis e la presidente dell’associazione “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia” Lia Staropoli.
«Ci siamo complimentati con il direttore Angela Marcello e con il comandante della polizia penitenziaria, il commissario Salvatore Conti – aggiungono -, per l’eccellente gestione del nuovo complesso penitenziario, nonostante la grave carenza di agenti di polizia penitenziaria e la mancanza di personale medico. I sacrifici quotidiani di questi servitori dello Stato non devono passare in secondo piano e per questo motivo – concludono -, dopo aver ascoltato i problemi di questo corpo di polizia sia a livello locale che nazionale, abbiamo elaborato insieme a loro una serie di proposte per offrire loro un supporto concreto e immediato».

