Il consigliere d’opposizione interviene sulla possibile esclusione degli uffici locali della polizia dall’elenco delle sedi disagiate e chiede al sindaco quali interlocuzioni abbia avviato con Questura e Prefettura

«Mentre si discute di cambiare Provincia, chi si preoccupa di difendere i presidi istituzionali che abbiamo già sul nostro territorio?». Vito Regio, consigliere d’opposizione a Serra San Bruno, interviene sulla possibile esclusione del Commissariato di polizia dall’elenco delle sedi disagiate per il 2027 e chiede al sindaco Alfredo Barillari di riferire sulle iniziative intraprese.

La questione era stata sollevata dal segretario provinciale del Siulp, Franco Caso, che aveva contestato i nuovi criteri ministeriali e il confronto con Fiumicino: quest’ultima risulterebbe inclusa, mentre Serra perderebbe il riconoscimento nonostante le difficoltà di collegamento e le condizioni del territorio montano. Il provvedimento è ancora in bozza e non definitivo.

Regio teme che l’eventuale esclusione possa penalizzare il personale e rendere meno attrattiva la sede, con possibili effetti nel tempo sulla stabilità del presidio. Precisa però: «La perdita dello status di sede disagiata non significa automaticamente chiusura o riduzione dell’organico del Commissariato».

Il bersaglio politico è Barillari. Secondo il consigliere, sulla vicenda «non risultano, almeno pubblicamente, iniziative concrete», mentre il sindaco - sottolinea - dedica attenzione alle polemiche con la Provincia di Vibo Valentia e al progetto di passaggio di Serra a quella di Catanzaro. «Di fronte a una questione così importante, ci si aspetterebbe dal sindaco Alfredo Barillari una presa di posizione chiara e un’iniziativa istituzionale a tutela del Commissariato».

Il richiamo all’ospedale e la richiesta di un confronto istituzionale

Per Regio, l’esperienza dell’ospedale cittadino dovrebbe spingere ad affrontare subito la questione. Il consigliere richiama le successive riorganizzazioni della struttura sanitaria e il ridimensionamento dei servizi, pur distinguendo le due vicende: «Naturalmente, la situazione del Commissariato è diversa e oggi non esiste alcun provvedimento che ne preveda la chiusura».

Il timore espresso nella nota riguarda gli effetti futuri delle scelte amministrative: «Talvolta iniziano con modifiche amministrative apparentemente circoscritte, i cui effetti diventano evidenti soltanto nel tempo».

Da qui la richiesta rivolta al primo cittadino: «Al sindaco Barillari chiediamo di chiarire pubblicamente se abbia avviato interlocuzioni con la Questura, la Prefettura, il Ministero dell’Interno e le rappresentanze sindacali per scongiurare l’esclusione del Commissariato dall’elenco delle sedi disagiate».

«Prima ancora di decidere a quale Provincia appartenere, sarebbe opportuno preoccuparsi di ciò che rischia di rimanere a Serra San Bruno», conclude Regio, chiedendo di tutelare quello che definisce «un fondamentale presidio dello Stato».