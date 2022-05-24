Nicolina Corigliano si candida nella lista avversaria a quella di Antonio Arena e offre le sue spiegazioni in ordine alle mancate dimissioni

La presenza di Nicolina Corigliano quale candidata a consigliere comunale nella lista guidata da Fabio Signoretta, sfidante del sindaco uscente Antonio Arena, non è passata inosservata a Ionadi e dintorni. Alle prossime elezioni comunali del 12 giugno, l’attuale assessore e vicesindaco si presenterà quindi in uno schieramento contrapposto a quello del primo cittadino. Da qui le accuse che le sono state rivolte nelle scorse ore da Antonio Arena in ordine al fatto di aver compiuto «il classico “salto della quaglia”» senza aver dato spiegazioni in merito. Il primo cittadino ha chiesto nei confronti del vicesindaco anche le dimissioni dalla giunta. Oggi arriva quindi la replica della Corigliano.

«Chi mi conosce – afferma – sa della mia serietà, del mio impegno e della mia coerenza rivolta solo ed esclusivamente al bene per la comunità di Jonadi. Capisco che Arena sia in difficoltà, ma mai avrei immaginato arrivasse a questi livelli. Rispondo a questo attacco strumentale per chiarezza verso i cittadini di Jonadi. Il sindaco Arena sa bene che le nostre divergenze sulla politica amministrativa non sono recenti e sono alla base di una scelta di alleanza nuova e diversa che consenta di aprire una fase nuova per Jonadi. Il sindaco – aggiunge – inoltre sa bene che l’unica ragione per cui non mi sono dimessa è perché non volevo creare problemi alla nostra comunità determinando tensioni nella vita amministrativa».

Il vicesindaco sottolinea poi che la sua decisione deve invece essere letta come «una scelta ponderata, dettata da senso di responsabilità e dall’amore per la nostra comunità. Jonadi – conclude – per affrontare i suoi problemi ha bisogno di serenità e impegno disinteressato attraverso un confronto pacato e libero da personalismi. Anche in questa campagna elettorale bisogna evitare di far prevalere polemiche avvelenate e mettere al centro del confronto i problemi della comunità e le proposte per il futuro. Il consenso dei cittadini si chiede per questo e non sulla base di polemiche pretestuose e risentimenti».

