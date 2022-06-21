Il primo cittadino Francesco Fazio con proprio decreto vara la giunta. Ancora da assegnare le deleghe

L’amministrazione comunale di Fabrizia ha i suoi due nuovi assessori. A nominarli con proprio decreto è stato il sindaco, Francesco Fazio, rieletto primo cittadino alle comunali del 12 giugno scorso. I nuovi assessori sono Leonardo Pasqualino (che in Consiglio comunale è stato rieletto con 145 voti) e Vincenzo Costa (che a consigliere comunale ha ottenuto 198 voti). Le deleghe ai due assessori devono ancora essere assegnate da parte del primo cittadino. Vincenzo Costa svolgerà in ogni caso l’incarico di vicesindaco, come già nella precedente consiliatura. Ricordiamo che a Fabrizia alle ultime recenti elezioni comunali è stata presentata una sola lista denominata “Liberi e giovani con Fabrizia” che ha ampiamente superato il quorum di votanti necessario per rendere valido il turno elettorale ed evitare così il commissariamento del Comune.

