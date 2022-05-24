Antonio Arena revoca ogni incarico a Nicolina Corigliano che figurava ancora in giunta pur candidandosi nella lista avversaria. Al suo Posto Gabriele Prestia e Giuseppe Lo Bianco

Revoca immediata delle cariche di assessore e vicesindaco sino a oggi rivestite da Nicolina Corigliano. È questa la decisone assunta poco fa dal sindaco di Ionadi Antonio Arena nei confronti dell’ormai ex esponente di maggioranza, candidata alle prossime elezioni comunali del 12 giugno nella lista guidata da Fabio Signoretta, contrapposta a quella del primo cittadino. Il drastico provvedimento arriva a poche ore dal “botta e risposta” tra le parti, riportato dalla nostra testata.

«Visto che è venuta meno la fiducia nei confronti dell’attuale vicesindaco Nicolina Corigliano – si legge nel decreto di revoca firmato dal sindaco – atteso che la stessa si è candidata nella lista politica avversaria, ciò nonostante non ha ritenuto opportuno presentare le proprie dimissioni dall’incarico che riveste all’interno dell’esecutivo comunale». Il sindaco Arena sottolinea poi «che lo stesso non ha avuto alcuna interlocuzione con la Corigliano in merito a future candidature in liste elettorali opposte, apprese solo all’atto della presentazione delle candidature e dagli articoli apparsi in data 24 maggio sulla stampa», così come sempre dalla stampa il sindaco dichiara di aver appreso inoltre che da tempo la Corigliano non riponeva fiducia nella figura del sindaco. Da qui la decisione «opportuna e doverosa della rimozione della stessa da assessore e vicesindaco».



Nel provvedimento di revoca il sindaco Arena evidenzia, anche, che la sua decisione è stata assunta «dopo aver sentito l’intero gruppo di maggioranza e gli altri componenti dell’esecutivo». Un confronto da cui è emerso chiaramente che la fiducia nei confronti dell’ex vicesindaco e assessore di Ionadi, Nicolina Corigliano, «era ormai venuta meno». L’incarico di vicesindaco passa da oggi all’assessore Gabriele Prestia. In giunta, al posto della Corigliano, fino alle elezioni del 12 giugno entra Giuseppe Lo Bianco, in questo caso con deleghe a: Tutela pubblica e del cittadino, Tributi, Contenzioso, Commercio e sviluppo economico, Welfare e rapporti istituzionali con gli Enti, Cultura.

