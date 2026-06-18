Ancora da assegnare le deleghe da parte del riconfermato primo cittadino Giuseppe Rizzello
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Si riparte dal sindaco Giuseppe Rizzello al Comune di Maierato. Il rieletto primo cittadino ha provveduto a nominare la giunta comunale composta da due assessori: Domenico Liberto, che sarà anche vicesindaco, e Stefania Vallone. Ancora da assegnare le singole deleghe ai due assessori. Capogruppo per la maggioranza in Consiglio comunale (lista Campana-Maierato democratica) è stato nominato il consigliere Rocco Moschella. Fanno parte della maggioranza i seguenti consiglieri comunali: Domenico Liberto, Francesco Cirillo, Stefania Roberta Vallone, Rocco Moschella, Cinzia Montesano, Santo Gregorio Pensanti e Antonino Chirico. Per la minoranza (lista Uniti per Maierato Civitas) capogruppo è stato nominato il consigliere Cristian Massimo Parisi, mentre gli altri eletti sono: Alessandro Chirico e Francesco Rizzello.
La Commissione elettorale risulta invece composta dal sindaco (nella qualità di presidente) e dai consiglieri comunali Antonino Chirico, Cinzia Montesano e Alessandro Chirico. Nella Commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari (della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro) entrano invece a far parte i consiglieri comunali Cinzia Montesano e Stefania Vallone. La lista "Maierato Democratica" ha ottenuto nelle comunali del 24 e 25 maggio 1.048 voti, pari al 95,19% delle preferenze valide. La lista "Uniti per Maierato Civitas" guidata da Alessandro Chirico si è invece fermata a 53 voti, pari al 4,81% delle preferenze.