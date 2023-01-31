Il gruppo di opposizione manifesta reale preoccupazione sulla possibile perdita di contributi assegnati

Il gruppo consiliare di opposizione “Costruiamo il futuro” contesta l’azione amministrativa della maggioranza al Comune di Sant’Onofrio e manifesta reale preoccupazione sulla possibile perdita di contributi assegnati. “Costruiamo il futuro”, in particolare, chiede lumi rispetto «alla gestione di una serie di contributi ottenuti dal Comune – si legge in una nota stampa – e destinati, per una parte, alla manutenzione straordinaria delle strade comunali e all’arredo urbano, e per un’altra, ad investimenti in infrastrutture sociali». Il gruppo entra nello specifico e rileva che «al comune di Comune di Sant’Onofrio – è scritto ancora nel comunicato – sono stati assegnati 10.000, 00 euro per la manutenzione straordinaria delle strade comunali e 30.637,50 per ogni annualità 2020-2023 da destinare ad investimenti in infrastrutture sociali». [Continua in basso]



«Per quest’ultimi – prosegue il gruppo consiliare – solamente l’annualità 2022 è stata impegnata: non vi è nessuna traccia, invece, delle annualità precedenti. È stato inoltre assegnato al Comune di Sant’Onofrio un contributo di 3.086,06 euro da destinare ad iniziative socio – educative rivolte ai bambini che avrebbero consentito ai bambini di usufruire di attività extrascolastiche utili all’apprendimento e alla socializzazione dei piccoli». A proposito di bambini, il gruppo consiliare di opposizione contesta «l’immobilismo dell’amministrazione comunale in merito alla realizzazione di un parco giochi che avrebbe dovuto essere installato già da tempo. Tutti i decreti di finanziamento – spiega Giuseppe Alibrandi, capogruppo di “Costruiamo il Futuro” – prevedono tempi stabiliti per l’impegno delle somme, la realizzazione e la rendicontazione degli interventi, e considerato che non vi è traccia di alcuno di questi atti tra le attività della giunta comunale, risulta concreto il rischio di perdere i contributi ottenuti, con un grave danno per l’intera comunità.

Restiamo esterrefatti per come si possano perdere dei finanziamenti importanti in un contesto territoriale in cui le strade risultano praticamente tutte dissestate ed impraticabili e la socialità viene sempre di più a mancare. Vogliamo sapere che fine hanno fatto i finanziamenti, vogliamo sapere quali sono stati gli atti messi in campo dall’amministrazione comunale e, soprattutto, vogliamo sapere se i fondi sono stati persi e di chi sono le responsabilità».

E poi c’è la questione commesse. «Il nostro gruppo consiliare – insiste Alibrandi – rileva che negli ultimi mesi del 2022, in maniera del tutto disinvolta, il Comune ha affidato lavori e servizi per quasi 600.000 euro, alcuni dei quali senza nessuna gara di appalto o altra procedura ad evidenza pubblica, altri con la selezione discrezionale degli operatori economici». Ecco perché “Costruiamo il Futuro” si rivolge alla giunta comunale per sapere «con quale criterio sono state selezionate le imprese affidatarie, dato che non si tratta di imprese del territorio di Sant’Onofrio o che hanno un rapporto fiduciario con l’ente». Nel concludere, “Costruiamo il Futuro” chiede anche all’amministrazione di «dare risposte alla cittadinanza» e alla Giunta «di agire in maniera trasparente e nell’interesse pubblico».

