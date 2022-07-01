Nel corso del primo Consiglio comunale sono state rese note le nomine dei due assessori

Nominata a Spadola la nuova giunta comunale, dopo che alle elezioni amministrative del 12 giugno scorso è stato riconfermato sindaco (con l’81,83% delle preferenze) l’uscente Cosimo Damiano Piromalli. Con proprio decreto, il primo cittadino ha nominato vicesindaco Antonio Maria Rosso – primo degli eletti nella lista “Insieme per Spadola”, con 78 voti. A lui va anche la delega, come assessore, al Bilancio. Nominato anche l’altro assessore: Bruno Gallè (67 preferenze). Si occuperà di: Lavori pubblici, Urbanistica, Istruzione ed Edilizia scolastica, Pianificazione territoriale, Viabilità e Sicurezza, Programmazione e Fondi comunitari.

La composizione della nuova giunta è stata comunicata nel corso del primo Consiglio comunale, che si è tenuto nel pomeriggio di ieri. Durante la seduta, inoltre, è stata convalidata l’elezione dei consiglieri e il sindaco ha prestato il suo giuramento.