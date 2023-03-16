“Palazzo Luigi Razza” continua a non permettere ai cittadini di conoscere tempi e modi di espletamento del mandato da parte degli eletti. Sul sito del Comune la pubblicazione dei compensi semestrali degli amministratori è invece ferma a giugno 2020

Comune di Vibo Valentia con i conti in rosso, ma ai compensi mensili sono pochi i consiglieri a rinunciare. Con determina numero 408 il dirigente comunale Domenico Scuglia ha infatti provveduto a liquidare i compensi ai 31 consiglieri comunali di Vibo Valentia per il mese di febbraio. La cifra complessiva ammonta a 40.662,60 euro in favore dei consiglieri che hanno partecipato alle sedute di Consiglio e Commissioni. La consigliera comunale Elisa Fatelli ha deciso di destinare la somma di 195,18 euro a terzi per finalità sociali. Naturalmente – e non è una novità da quando è al governo della città la nuova amministrazione comunale – anche questa volta (come nei mesi precedenti) nulla da fare per la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune dell’allegato (pur richiamato nella determina di Scuglia) riportante i nominativi dei consiglieri comunali con a fianco di ciascuno il numero delle presenze registrate nel mese di febbraio 2023, né i compensi percepiti da ciascuno dei 31 consiglieri comunali che variano da consigliere a consigliere proprio in ragione delle presenze e delle assenze dai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Ancora una volta, quindi, i cittadini-elettori di Vibo Valentia (capoluogo di provincia) non hanno modo di controllare dall’Albo pretorio se e quanto lavora il proprio eletto. Si tratta – e lo abbiamo già scritto e lo ripetiamo – di una “novità” introdotta con la consiliatura in corso (iniziata nel giugno 2019), atteso che con tutte le precedenti amministrazioni comunali le determine con i compensi mensili dei singoli consiglieri venivano invece sempre regolarmente pubblicate sull’Albo pretorio dell’ente (sindaci Nicola D’Agostino, Elio Costa e Franco Sammarco). [Continua in basso]

Da ricordare, inoltre, che con la Legge di bilancio 2022 l’indennità di funzione in godimento per il sindaco del Comune di Vibo Valentia è aumentata da 3.718,49 euro a 6.392,17 euro al mese e, quindi, l’ammontare massimo mensile per la corresponsione dei gettoni di presenza per i singoli consiglieri comunali è passato da 929,62 euro a 1.598,04 euro al mese.

Evidenziamo poi che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Vibo Valentia la pubblicazione dei compensi semestrali degli amministratori (sindaco, assessori e consiglieri) è ancora ferma al gennaio-giugno 2020.

Manca quindi ad oggi la pubblicazione dei compensi semestrali del 2021 (oltre che del secondo semestre del 2020), del primo e del secondo semestre del 2022. La pubblicazione dei compensi semestrali è un obbligo di legge, ma sul sito del Comune di Vibo si è fermi al primo semestre 2020.



Ricordiamo infine che nel gennaio scorso l’ex consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Luisa Santoro, aveva sollecitato i consiglieri comunali di Vibo a rinunciare ad almeno 100 euro mensili dei propri gettoni di presenza al fine di alimentare un Fondo di solidarietà istituito nel 2019 con il quale in un recente passato l’amministrazione comunale ha acquistato alcuni elementi per un nuovo arredo urbano. Ribadiamo inoltre che non tutti i consiglieri comunali hanno bisogno del gettone di presenza per “sopravvivere” grazie alla politica, essendo alcuni di loro degli affermati professionisti. La mancata pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune delle loro presenze in Consiglio e nelle commissioni (con i relativi compensi mensili) impedisce però di fatto ai cittadini di operare gli opportuni e distinguo.



Riproduciamo in basso l’allegato con i gettoni di presenza ed i compensi dei consiglieri del mese di ottobre 2021, così come pubblicato a suo tempo, per la prima ed unica volta (non sappiamo se per scelta o per errore), sull’Albo pretorio del Comune di Vibo.

