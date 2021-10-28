I consiglieri di opposizione Santoro e Pisani intervengono sulla bocciatura del Piano di riequilibrio: «Il governo di centrodestra in questa città è stato un vero e proprio fallimento»

«La bocciatura del Piano di Riequilibrio del 2019, del tutto prevedibile, è una vera e propria sfiducia dell’amministrazione in carica».

È perentorio il commento del gruppo consiliare Movimento Cinque Stelle di Vibo Valentia dopo la decisione della Corte dei Conti che getta il Comune nuovamente nel dissesto finanziario. «Come M5S – scrivono in una nota i consiglieri Domenico Santoro e Silvio Pisani – avevamo presentato tante interrogazioni per capire quali elementi amministrativi si fossero cambiati per essere creduti dalla Corte dei Conti di Catanzaro. Ci avevano risposto di essere in regola. Avevamo annunciato che i milioni di euro di debito, da loro dichiarati, erano molti di più. Forse perché, per quel poco che capiamo, osservammo i conti analiticamente. Ironicamente poi, per convincerci dei loro dati, abbiamo chiesto se in cassaforte ci fosse qualche quadro di Picasso o Rembrandt da vendere». [Continua in basso]

«Non era vero e lo dice la stessa Corte – continuano -. In particolare la nostra interrogazione sui “Furbetti dei tributi”, mai scovati dal Comune, fa vedere l’impossibilità di rimettere in sesto la riscossione da troppo tempo lasciata alla buona volontà dei cittadini. Quindi assistiamo ad un secondo e drammatico default dell’Ente, con Palazzo Luigi Razza che sarà di fatto commissariato da una nuova terna che gestirà le attività di bilancio. Terna che abbiamo già pagato per diversi anni, evidentemente, senza portare risultati o forse anche loro incapaci e pagati».



«Purtroppo, per i cittadini onesti, i tributi saranno mantenuti al massimo e i servizi generali erogati saranno inevitabilmente compressi. Non sono bastati neanche il 12 mln di euro portati dal nostro deputato Riccardo Tucci, e se la storia non inganna, l’amministrazione di centrodestra che governa questo paese da oltre….. anni – non ricordiamo gli anni esattamente – è stato un vero e proprio fallimento, alimentato dai cittadini stessi che, purtroppo, continuano a dargli fiducia. È proprio vero, chi è causa del suo mal pianga sé stesso. A questo punto è inevitabile cambiare, innovare e persino rivoluzionare i sistemi amministrativi fin qui utilizzati. Riuscirà – è la conclusione di Santoro e Pisani – questa amministrazione in carica in questo compito quando sin qui ha fallito?»



