Continua il “modus operandi” che impedisce ai cittadini di controllare se, come e quanto lavora il proprio eletto e quanto percepisce

Mese nuovo ma vecchie “abitudini” dure a morire. Con determina numero 1560, il dirigente comunale Domenico Scuglia ha infatti provveduto a liquidare i compensi ai 31 consiglieri comunali di Vibo Valentia per il mese di agosto. La cifra complessiva ammonta a 31.907,89 euro in favore dei consiglieri che hanno partecipato alla sedute di Consiglio e Commissioni. La consigliera comunale Elisa Fatelli ha destinato 227,71 euro a terzi per finalità sociali. Come negli scorsi mesi, nulla da fare per la pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune dell’allegato (pur richiamato nella determina) riportante i nominativi dei consiglieri comunali con a fianco di ciascuno il numero delle presenze effettuate nel mese di agosto 2022, né i compensi percepiti da ognuno dei 31 consiglieri comunali che, naturalmente, differiscono da consigliere a consigliere proprio per via delle presenze e assenze dai lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari.

Ancora una volta a Vibo Valentia – capoluogo di provincia – icittadini-elettori non hanno modo di controllare se e quanto lavora il proprio eletto. Si tratta – lo ribadiamo ancora una volta – di una “novità” introdotta dall’attuale amministrazione, atteso che con tutte le precedenti amministrazioni comunali le determine con i compensi mensili dei singoli consiglieri sono state sempre regolarmente pubblicate sull’Albo pretorio (sindaci Nicola D’Agostino, Elio Costa e Franco Sammarco).



Ricordiamo inoltre che con la Legge di bilancio 2022 l’indennità di funzione in godimento per il sindaco del Comune di Vibo è aumentata da 3.718,49 euro a 6.392,17 euro al mese e, quindi, l’ammontare massimo mensile per la corresponsione dei gettoni di presenza per i consiglieri comunali è passato da 929,62 euro a 1.598,04 euro al mese. [Continua in basso]

Bisogna inoltre constatare che nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito del Comune di Vibo Valentia la pubblicazione dei compensi semestrali degli amministratori (sindaco, assessori e consiglieri) è ferma al gennaio-giugno 2020.

Manca ad oggi la pubblicazione dei compensi semestrali del 2021 e del primo semestre del 2022 e la pubblicazione in tale caso è invece un obbligo di legge.

Riproduciamo in basso l’allegato con i gettoni di presenza ed i compensi dei consiglieri del mese di ottobre 2021 così come pubblicato a suo tempo, per la prima ed unica volta, sull’Albo pretorio del Comune di Vibo.