Il nuovo gruppo consiliare garantisce insieme all’opposizione il numero legale e mette all’angolo Forza Italia e Fratelli d’Italia. “Botta e risposta” in aula fra Schiavello e Franzè

Perde pezzi l’attuale maggioranza che sostiene l’amministrazione del sindaco Maria Limardo al Comune di Vibo Valentia. La compagine politica di centrodestra di “Coraggio Italia” – che fa capo al consigliere regionale Francesco De Nisi ed all’ex senatore Francesco Bavilacqua – si è infatti ieri collocata di fatto all’opposizione rispetto a Forza Italia e Fratelli d’Italia permettendo la celebrazione del Consiglio comunale (almeno sin quando problemi di collegamento audio ne hanno permesso la celebrazione) dopo che la maggioranza (e non è la prima volta) aveva già abbandonato l’aula. I consiglieri comunali Pietro Comito (esplicito ieri in aula nel rimarcare la sua posizione “all’opposizione nell’interesse dei cittadini”), Elisa Fatelli, Katia Franzè (capogruppo), Azzurra Arena e Giuseppe Russo hanno infatti ieri ufficializzato di fatto la nascita del nuovo gruppo consiliare e messo all’angolo la maggioranza. [Continua in basso]

Una “mossa” non piaciuta al capogruppo di Forza Italia, Antonio Schiavello, che ha ricordato come Coraggio Italia alla Regione faccia parte integrante del centrodestra così come a livello nazionale, mentre al Comune di Vibo si sta collocando all’opposizione. Una constatazione di un dato di fatto – quella di Forza Italia – che però non coglie le ragioni di fondo di una scelta che mette a nudo i limiti di un’amministrazione comunale la quale non si misura con le questioni poste all’ordine del giorno dei lavori consiliari. Chiarissima, in tal senso, Katia Franzè: “Schiavello è imbarazzante. La posizione la porteremo noi su altri tavoli perché costui non porta rispetto neanche nei confronti degli ordini del giorno. Non è possibile che la maggioranza, dopo aver trattato i propri punti all’ordine del giorno, abbandoni l’aula».

