Il primo cittadino Maria Budriesi ha provveduto alla loro sostituzione in giunta con due consiglieri

Dopo l’assessore e vicesindaco Enrico Alessandro, ha lasciato la giunta comunale di Zaccanopoli anche l’assessore Loretta Loiacono. Al posto di Enrico Alessandro, il primo cittadino ha nominato quale vicesindaco Caterina Barbieri, di 46 anni. Alla stessa sono state assegnate le deleghe alle Politiche Sociali con riferimento allo sviluppo del territorio, alle politiche giovanili, alle pari opportunità, alle politiche di contrasto alla violenza di genere. Al posto dell’assessore Loretta Loiacono, il sindaco ha invece nominato il consigliere comunale Francesco Arena, di 57 anni. A lui sono state assegnate le deleghe ai servizi scolastici, socio-educativi e alla famiglia. Loretta Loiacono, 46 anni era stata nominata assessore il 30 settembre 2020 dopo essere stata eletta in Consiglio comunale il 20 settembre dello stesso anno con la lista “Zaccanopoli Risorge”. Successivamente era arrivata anche la nomina di Enrico Alessandro.

LEGGI ANCHE: Il caso dell’albergo diffuso di Zaccanopoli, vince il bando ma il progetto resta fermo

Il “pasticcio” dei cipressi a Zaccanopoli: il Comune vuole il parere di un agronomo ma ripropone la gara per il taglio