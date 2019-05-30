Consegna della fascia tricolore dal commissario prefettizio Sergio Raimondo al nuovo sindaco Salvatore Giordano

Cambio della guardia a Palazzo dei Normanni. Nelle scorse ore c’è stata la consegna, da parte del commissario prefettizio Sergio Raimondo, della fascia tricolore al nuovo sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano. Un incontro cordiale, che ha sancito il simbolico affidamento delle chiavi della cittadina normanna al neo eletto leader di “Città futura”, uscito vincente dalla tornata elettorale dello scorso 26 maggio, che lo ha visto di fronte ai rispettivi leader di “Ripartiamo insieme”, “Insieme per Mileto” e “IdeaMileto”, Gianfranco Mesiano, Vincenzo Scopelliti e Giulio Caserta.

Nell’occasione il sindaco Giordano ha voluto ringraziare il commissario Raimondo e il sub commissario Giovanni Gigliotti per quanto fatto nei circa nove mesi di gestione straordinaria e per aver traghettato nel migliore dei modi l’ente territoriale alle recenti amministrative. Lo stesso nuovo primo cittadino si è, quindi, detto pronto a portare avanti le molteplici iniziative intraprese in questo frattempo dall’organismo prefettizio e a continuare a lavorare nel solco della gestione oculata delle risorse pubbliche a disposizione del Comune e del buon governo. Il commissario Raimondo, dal canto suo, nell’occasione ha espresso gli auguri di buon lavoro al nuovo sindaco di Mileto. Al contempo ha anche voluto sottolineare l’apporto sinergico ricevuto, in questi nove mesi di esperienza gestionale nella cittadina normanna, dal sub commissario Giovanni Gigliotti. All’incontro, oltre al sindaco e ai due rappresentanti della Prefettura, erano presenti il segretario generale Marina Petrolo e i due nuovi esponenti di maggioranza Francesco Ciccone e Pasquale Luccisano. Adesso si attende la convocazione del primo consiglio comunale, per dare definitivamente il via alla nuova era dell’amministrazione Giordano.

