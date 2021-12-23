Il professore universitario, il cui incarico viene retribuito con 15mila euro, avrà trenta giorni di tempo per presentare il ricorso alle Sezioni Riunite ed evitare così la seconda dichiarazione di dissesto finanziario dopo la bocciatura da parte dei giudici contabili del Piano di riequilibrio finanziario presentato dall’attuale amministrazione Limardo

Decide di affidarsi all’avvocato Aristide Police, docente universitario di diritto amministrativo all’Università “Luiss Guido Carli” di Roma, l’amministrazione di Vibo Valentia guidata dal sindaco Maria Limardo al fine impugnare alle “Sezioni riunite” la decisione con la quale la Corte dei Conti ha di recente bocciato il suo Piano di riequilibrio finanziario. Un esterno, quindi, la cui parcella ammonta complessivamente a circa 15mila euro, di cui 12.688,00 già liquidati. Il professionista avrà un tempo di trenta giorni per redigere il ricorso e presentarlo. La giunta Limardo punta così ad evitare il secondo dissesto finanziario. Il ricorso non si presenta per nulla facile, attese le tante bocciature evidenziate dalla Corte dei Conti in oltre cento pagine con le quali ha richiamato l’amministrazione comunale alle proprie responsabilità.

