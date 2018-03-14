La titolare della delega alle Politiche sociali dà seguito alle indicazioni di Stefano Luciano e segue il collega Giuseppe Russo. Salgono a nove i membri della Giunta che hanno lasciato l’incarico dall’inizio della consiliatura

Ha dato seguito anche lei, come largamente preannunciato, alle indicazioni ricevute dal leader del suo gruppo di riferimento “Vibo Unica” e presidente del consiglio comunale, Stefano Luciano, rassegnando le sue dimissioni dall’incarico di assessore comunale alle Politiche sociali. La mossa di Lorenza Scrugli non arriva dunque inattesa, seguendo la medesima decisione assunta dal collega, delegato all’Ambiente, Giuseppe Russo che aveva formalizzato l’uscita dalla giunta comunale guidata da Elio Costa due giorni prima, e dallo stesso Luciano che ha annunciato le dimissioni da presidente del Consiglio.

Con l’uscita della Scrugli dall’esecutivo arriva a quota 9 il numero degli assessori che dall’inizio della consiliatura, per vari motivi, hanno lasciato l’incarico o sono stati sfiduciati. Solo due quelli che hanno attraversato indenni le varie “intemperie” che stanno caratterizzando questo mandato amministrativo, vale a dire il vicesindaco e assessore alla Cultura, Raimondo Bellantoni, e Laura Pugliese, titolare della delega al Bilancio. Resta ora da capire chi subentrerà al posto degli assessori e del presidente dimissionari in un valzer di poltrone che inevitabilmente dovrà tenere conto dei rinnovati equilibri all’interno della maggioranza di centrodestra dopo lo strappo di “Vibo Unica”.

