Il 24 e 25 maggio tredici i comuni al voto in provincia di Vibo: Serra San Bruno il più popoloso, Tropea torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Si chiude una fase commissariale anche a Vallelonga e Acquaro

C’è tempo fino alle ore 12 di oggi, sabato 25 aprile, per depositare le liste nei comuni chiamati al voto nella tornata amministrativa dei prossimi 24 e 25 maggio. Sono 79, in tutto, i centri calabresi nei quali i cittadini si recheranno alle urne per il rinnovo dei rispettivi Consigli comunali. Tra questi anche due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, e tre cittadine sopra i 15mila abitanti: Palmi, Castrovillari e San Giovanni in Fiore, dove quindi si potrebbe verificare anche il ricorso ad un eventuale turno di ballottaggio.

In provincia di Vibo Valentia i comuni al voto in questa tornata sono 13, la maggior parte dei quali arrivano alla scadenza naturale del precedente mandato. In un caso, Tropea, si torna alle urne dopo la gestione della commissione straordinaria seguita allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio comunale. In un altro, Vallelonga, si vota a seguito della fine anticipata della consiliatura dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali, mentre ad Acquaro si torna al voto dopo il nulla di fatto della scorsa tornata, quando non si raggiunse il quorum dei votanti in presenza di una sola lista, data l’esclusione della compagine guidata dall’ex sindaco Barilaro.

Il centro più popoloso al voto è Serra San Bruno. Qui a sfidare il sindaco uscente, Alfredo Barillari, e la sua compagine Liberamente saranno due liste: una, La restanza, guidata da Adriano Tassone; la seconda, Rinascita Comune, capeggiata da Vincenzo Damiani.

Tre liste anche a Tropea dove la rielezione del già sindaco Giovanni Macrì, a capo di Forza Tropea, verrà insidiata dall’ex consigliere comunale Antonio Piserà (RigeneriaAmo Tropea) e dall’ex sindaco Giuseppe Rodolico (Insieme per Tropea).

Due i contendenti a Ricadi: si tratta dell’attuale vicensindaco Domenico Locane (Ricadi nel cuore) e del già candidato sindaco e capogruppo di minoranza uscente, Pasquale Mobrici (Uniti per Ricadi).

Tre gli aspiranti a San Calogero dove la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Maruca (Libertà) viene contrastata dall’ex primo cittadino, Nicola Brosio (Insieme per Crescere), e dalla lista Amministrare insieme guidata da Michele Maccarone.

A Briatico tre liste in campo: la prima fa capo all’attuale sindaco Lidio Vallone (Insieme per Briatico), ci provano anche il medico Francesco Arena (Per Briatico con Briatico) e la scrittrice Giusy Staropoli Calafati (Ri-generazione Briatico).

A Limbadi, non si ricandida l’uscente Leo Mercuri: in campo l’ex consigliere comunale Costantino Luzza, l’imprenditore oleario Giovanni Muzzupappa e il segretario cittadino del Pd Antonino Taverniti.

Punta al terzo mandato il sindaco di San Gregorio d’Ippona Pasquale Farfaglia (Insieme per San Gregorio). A sfidarlo nuovamente sarà l’ex candidato sindaco e già consigliere provinciale Alessandro Lacquaniti (San Gregorio nel cuore). Sfida tra amministratori anche a Maierato, dove l’attuale sindaco Giuseppe Rizzello punta alla rielezione a capo di Maierato Democratica, contrastato dalla lista guidata dall’ex sindaco e attuale consigliere d’opposizione Danilo Silvaggio (Maierato in movimento).

Di nuovo una sola lista ad Acquaro dove torna in campo l’ex sindaco Giuseppe Barilaro, mentre lo sfidante dell’ultima tornata, Giuseppe Ferraro, non sarà nuovamente in campo.

Una sola lista, al momento, si prevede anche a Monterosso Calabro: a guidarla è il sindaco uscente Antonio Giacomo Lampasi che punta dritto al terzo mandato consecutivo.

Anche a Spilinga è pronta la sola lista del sindaco uscente, Enzo Marasco, mentre le opposizioni non sarebbero riuscite a mettere in piedi un progetto alternativo. Anche a Zaccanopoli, il più piccolo tra i comuni alle urne, è già stata presentata quella che con ogni probabilità sarà la sola compagine in corsa se l’uscente Maria Budriesi, come pare, rinuncerà alla ricandidatura. Si tratta di Zaccanopoli bene comune, guidata dal candidato sindaco Francesco Grillo. In questi comuni la sfida sarà quella di portare ai seggi almeno il 40 per cento degli aventi diritto al voto.

Sfida interessante a Vallelonga dove, dopo i veleni che hanno accompagnato la fine anticipata del suo mandato, la sindaca uscente Maria Grazia Mazzotta si ripropone al vaglio degli elettori contro l’ex primo cittadino Abdon Egidio Servello, che vanta già tre mandati nel suo curriculum amministrativo.