Il capolista di “Per Jonadi” punta a istituire una commissione permanente su legalità e trasparenza. Lo sfidante Arena lo invita a un confronto pubblico

Con l’avvicinarsi della data del 12 giugno, a Ionadi entra sempre più nel vivo la campagna elettorale. I cittadini sono chiamati a decidere se rinnovare la propria fiducia all’attuale sindaco e capolista di “Ionadi nel cuore”, Antonio Arena, oppure se consegnare le chiavi del Municipio a Fabio Signoretta, a sua volta a capo del gruppo “Per Jonadi”.

«Stiamo puntando – spiega oggi a Il Vibonese Signoretta – a coinvolgere in modo più ampio possibile la popolazione alla vita politica, prima con il programma partecipato e adesso, nel corso della campagna elettorale vera e propria, con una serie di incontri in piazza. La mia candidatura nasce dall’ambizione di dare una prospettiva diversa a questo Comune, alla cui crescita demografica non corrisponde il miglioramento dei servizi per le famiglie e per i giovani. In modo del tutto integrato, da un lato puntiamo a sviluppare la zona, in forte espansione commerciale e artigianale, di Vena, dall’altro a rafforzare e valorizzare la zona del borgo storico. E, questo, nella convinzione che le diversità rappresentano un’opportunità e non un limite».

Tra i temi affrontati, quello della legalità. «Abbiamo sottoscritto un patto di integrità – sottolinea Signoretta – io come candidato a sindaco e gli altri come candidati consiglieri. Tutti ci siamo impegnati a istituire una commissione consiliare permanente sulla trasparenza amministrativa, a segnalare in modo tempestivo qualsiasi tipologia di incompatibilità, anche oltre quelle formali previste dalla legge e a costituirci parte civile nei processi contro la criminalità organizzata. Abbiamo voluto farlo già in questa fase per contraddistinguere la nostra candidatura, per togliere ogni ombra e mostrare massima trasparenza ai concittadini. Con la nostra lista abbiamo voluto inviare un segnale diverso, di una politica con nuove prospettive e che parla di idee, di programmi e di quello che vogliamo fare, in modo partecipato e dal basso».

Chiare le idee del capolista di “Per Jonadi”, anche sui settori in cui si dovrà intervenire nell’immediatezza, all’indomani del 12 giugno. «Sin da subito si dovrà affrontare la problematica della carenza idrica estiva – dichiara – così come ci sarà da programmare il nuovo anno scolastico, con la gestione e la pulizia del territorio e delle strutture. Dal mese di settembre bisognerà poi dare spazio alla programmazione a medio e a lungo termine».

Signoretta sgombra poi i dubbi su eventuali connotazioni politiche o partitiche del suo gruppo. «“Per Jonadi” – afferma – è una lista civica che abbraccia esperienze e competenze diverse, che non ha avuto paura di parlare di un progetto politico e che, tuttavia, ha al suo interno posizioni partitiche aperte, nella consapevolezza che abbiamo bisogno di interlocutori a 360 gradi. Per quanto ci riguarda non c’è nessuna sigla politica specifica alle nostre spalle».

Da 26enne si rivolge, quindi, «con il cuore in mano» ai coetanei “che per motivi di studio o di lavoro si trovano lontani dalla propria terra», affinché il 12 agosto diano un segnale di discontinuità votandolo. «Ad ognuno di voi e per ognuno di voi – sottolinea – stiamo dedicando il massimo impegno affinché si restituisca una concreta opportunità di poter scegliere di tornare. Allo stesso modo, ai giovani che risiedono nella nostra comunità, stiamo lanciando un messaggio di speranza e di rinnovato entusiasmo: lottiamo affinché nascere in Calabria non rappresenti mai più uno svantaggio, ma si traduca invece in motivo di orgoglio».

In conclusione, la risposta alle recenti critiche di Antonio Arena, riguardo alla presenza in “Per Jonadi” di ex assessori comunali sfiduciati anni fa dal suo capolista quando rivestiva il ruolo di consigliere di minoranza. «Nel tempo – rivendica Signoretta – abbiamo dimostrato di essere obiettivi rispetto alle posizioni degli altri. Quello che ci viene oggi rimproverato, al contrario è per noi motivo di grande soddisfazione. L’essere infatti riusciti a creare un qualcosa di condiviso e aperto, che unisce anche esperienze in passato in contrapposizione, non può far altro che renderci orgogliosi».

Nel frattempo, nelle scorse ore «all’amico e candidato a sindaco Fabio Signoretta» è arrivato da Antonio Arena l’invito a un confronto pubblico, «ovviamente all’insegna della democrazia, della trasparenza, della correttezza politica e di quel rispetto reciproco che mai finora è mancato in questa campagna elettorale»- Obiettivo dichiarato, offrire tra l’altro agli elettori «una concreta occasione per valutare e giudicare obiettivamente le idee e i progetti che caratterizzano i due distinti programmi elettorali». La risposta di Signoretta, presumibilmente, non si farà attendere. Dovrebbe arrivare già nelle prossime ore.