Il candidato alla fascia tricolore: «Una decisione che ristabilisce pienamente la regolarità della nostra lista e conferma il rispetto delle regole»
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Si chiude con un esito favorevole la vicenda della candidatura di Maria Pia Guerrera, inizialmente esclusa dalla lista “Vivere Ricadi” e ora ufficialmente riammessa dalla Commissione elettorale circondariale di Vibo Valentia.
La decisione è stata formalizzata con il verbale n. 382 del 29 aprile 2026, con cui la Commissione ha accolto l’istanza di riesame presentata dall’avvocato Vittorio Vecchio, annullando la precedente ricusazione e disponendo la piena riammissione della candidata.
Secondo quanto riportato nel provvedimento, la Commissione ha riconosciuto la validità della candidatura, evidenziando la correttezza sostanziale della documentazione e la riconducibilità della dichiarazione presentata alla stessa Guerrera. Di conseguenza, è stata ripristinata la composizione originaria della lista “Vivere Ricadi”.
«Una decisione che ristabilisce pienamente la regolarità della nostra lista e conferma il rispetto delle regole», è il commento del candidato sindaco Pasquale Mobrici, che ha voluto sottolineare anche il lavoro svolto dalla Commissione elettorale: «Ha operato con competenza, equilibrio e celerità». Mobrici evidenzia poi il valore politico del risultato: «Non è solo una vittoria legale, ma la dimostrazione della solidità e della trasparenza del nostro progetto».
Grande soddisfazione anche per il ritorno in campo della candidata: «Maria Pia torna più determinata di prima, pronta a dare il suo contributo al futuro del territorio». Con la riammissione di Guerrera, la lista “Vivere Ricadi” risulta ora nuovamente completa. «Siamo pronti, uniti e carichi di energia positiva – conclude Mobrici –. Continuiamo a camminare insieme, con il cuore rivolto a tutta la comunità».