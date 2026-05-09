Due interventi per la messa in sicurezza del territorio, due situazioni amministrative molto diverse, la stessa cornice finanziaria. Soriano Calabro e Gerocarne rientrano tra i Comuni vibonesi beneficiari del decreto del ministero dell’Interno del 7 maggio 2026, adottato di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze, per opere destinate alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla tutela delle infrastrutture pubbliche. Nel Vibonese il provvedimento assegna oltre 27 milioni di euro, distribuiti tra 23 Comuni e 33 interventi, con risorse rivolte a strade, ponti, versanti, edifici pubblici e scuole.

Il quadro del decreto e la partita dei tempi

Le somme arrivano nell’ambito della programmazione prevista dalla legge di bilancio del 2018 per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. L’ultimo decreto riguarda le annualità 2026, 2027 e 2028 e rientra in un plafond nazionale da un miliardo e 384 milioni di euro.

Non si tratta, però, di risorse prive di vincoli. Gli enti beneficiari dovranno rispettare le scadenze stabilite per l’aggiudicazione dei lavori, diverse in base al valore degli interventi, e completare le opere entro i termini previsti dopo l’affidamento. È su questo terreno che le assegnazioni dovranno ora passare dal piano del finanziamento a quello dei cantieri.

Soriano, il finanziamento e la fase commissariale

Nel caso di Soriano Calabro, il contributo assegnato è pari a un milione di euro e riguarda la messa in sicurezza di aree urbane. Secondo quanto indicato dall’ex amministrazione, il progetto interessa la zona sovrastante le tribune del campo sportivo Alexandra Primerano e la sopraelevata della statale 182.

Il dato amministrativo si inserisce però in una fase segnata dallo scioglimento del consiglio comunale, deliberato dal Governo il 28 aprile per accertati condizionamenti della criminalità organizzata, e dall’affidamento dell’ente a una commissione straordinaria per diciotto mesi. Il riferimento alla precedente amministrazione resta dunque confinato al percorso progettuale avviato prima dello scioglimento e alle dichiarazioni rese dall’ex sindaco.

Antonino De Nardo ha rivendicato il lavoro svolto prima del provvedimento: «Si tratta di un risultato di straordinaria importanza per la nostra comunità e frutto di programmazione, impegno e visione amministrativa, che consentirà di intervenire su una delle aree più delicate e strategiche del territorio: tutta la zona sovrastante le tribune del campo sportivo Alexandra Primerano e la sopraelevata della statale 182. L’intervento rappresenta non solo un’opera di messa in sicurezza, ma un investimento concreto sul futuro di Soriano Calabro, sulla tutela dei cittadini, sulla valorizzazione degli impianti sportivi e sulla riqualificazione di un’area urbana del paese».

Gerocarne, il ponte atteso sulla Mushia-San Rocco

A Gerocarne, il finanziamento al centro della comunicazione dell’ente è pari a 725mila euro ed è destinato al completamento della strada Mushia-San Rocco, comprensivo della realizzazione del ponte.

Per il sindaco Pasquale Vivona, l’arrivo delle risorse consente di riaprire una partita attesa da tempo: «Si tratta di un risultato di grande rilievo che, dopo anni di attesa, consentirà finalmente di portare a termine un’opera fondamentale per la nostra comunità e strategica per l’intero territorio. La realizzazione del ponte garantirà finalmente il transito in modo sicuro, rappresentando un intervento atteso da decine di anni e mai concretizzato fino a oggi. Un’opera che risponde a un’esigenza storica del territorio, migliorando in maniera significativa la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti. Questo finanziamento rappresenta il frutto dell’impegno, della costanza e del lavoro svolto in questi anni da chi ha scelto di operare al servizio del territorio con serietà, determinazione e senso di responsabilità».

Dalle assegnazioni ai cantieri

Per Soriano e Gerocarne, come per gli altri Comuni vibonesi inseriti nel decreto, la fase decisiva sarà quella successiva. Le risorse ottenute dovranno essere tradotte in procedure, affidamenti e lavori, nel rispetto delle tempistiche ministeriali. Solo allora gli interventi potranno incidere sulla sicurezza delle aree urbane, sulla tenuta dei collegamenti e sulla prevenzione del dissesto in territori dove frane, smottamenti e criticità viarie continuano a pesare sulla vita quotidiana delle comunità.