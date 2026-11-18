Soddisfazione a Sorianello e Mileto per il nuovo passaggio amministrativo relativo ai finanziamenti statali destinati alle opere pubbliche nel Vibonese. I sindaci Sergio Cannatelli e Salvatore Fortunato Giordano ringraziano il deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, presidente della Commissione Bilancio della Camera, per il suo impegno a favore del territorio. Al centro delle dichiarazioni, gli interventi per complessivi 1 milione e 250mila euro previsti nei due Comuni: 950mila euro a Sorianello e 300mila a Mileto.

Le risorse rientrano nel più ampio programma da 19,1 milioni di euro, già annunciato nel dicembre 2025 e oggetto del recente decreto regionale numero 18939, pubblicato sul Burc del 13 novembre. Non si tratta di nuovi stanziamenti, ma di un provvedimento che completa gli impegni contabili e avvia il termine di 250 giorni entro il quale gli enti beneficiari dovranno approvare i progetti di fattibilità tecnico-economica.

Sorianello, Cannatelli: «Un risultato frutto della collaborazione istituzionale»

A Sorianello i finanziamenti riguardano 100mila euro per la ristrutturazione del municipio e 850mila euro per la rigenerazione urbana dell'area di piazza Municipio, suddivisi in due lotti da 350mila e 500mila euro.

Il sindaco Sergio Cannatelli sottolinea il ruolo svolto dal parlamentare vibonese: «Desidero esprimere, a nome dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Sorianello, un sincero e profondo ringraziamento all'On. Giuseppe Mangialavori, Presidente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che è stato il promotore e l'autentico artefice di questo importante programma di finanziamenti».

Per il primo cittadino, «la sua attenzione costante verso il territorio, la sensibilità dimostrata nei confronti dei piccoli comuni e il suo autorevole impegno istituzionale hanno consentito di trasformare un'opportunità in una concreta realtà per la nostra comunità». Cannatelli evidenzia inoltre come il risultato sia frutto di «una collaborazione istituzionale consolidata nel tempo, fondata sulla reciproca stima e sulla comune volontà di creare occasioni di crescita e sviluppo».

Adesso, aggiunge, occorre procedere rapidamente: «Oggi compiamo un passo fondamentale: dalle interlocuzioni e dagli impegni assunti si passa finalmente alla fase operativa». L'obiettivo è fare in modo che «le risorse ottenute si traducano in opere concrete, efficienti e durature, capaci di migliorare il volto del paese e la qualità della vita dei cittadini».

Mileto, Giordano: «Risorse per recuperare spazi pubblici da decenni in attesa»

Anche l'amministrazione comunale di Mileto, guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano, accoglie con favore il provvedimento regionale. I 300mila euro, previsti per l'annualità 2027, serviranno al recupero di piazza San Michele, piazza Naccheri e piazza Assunta.

«A nome di tutta l'Amministrazione comunale voglio porgere un ringraziamento all'On.le Giuseppe Mangialavori, che da Presidente della Commissione Bilancio alla Camera dei Deputati, da qualche anno sta lavorando per restituire ai territori vibonesi fonti finanziarie necessarie per sopperire alle carenze croniche dei bilanci comunali», si legge nella nota firmata dal sindaco.

L'amministrazione spiega che le somme consentiranno di intervenire su «alcuni spazi pubblici, che da decenni richiedono interventi» e richiama le difficoltà economiche degli enti locali, spesso costretti a ricorrere a finanziamenti esterni per realizzare opere di riqualificazione.

Giordano invita quindi ad accelerare gli adempimenti: «Ora tutti al lavoro per far sì che le procedure tecniche vengano affrontate con piglio per “mettere a terra” il prima possibile i risultati tangibili che tutti noi ci aspettiamo».

La scadenza per i progetti è il 21 luglio 2027

L'entusiasmo dei due amministratori accompagna dunque un passaggio significativo, ma non ancora conclusivo. Come già ricostruito dal Vibonese nell'ambito del programma generale, i finanziamenti erano stati individuati da tempo.

La novità del decreto è soprattutto amministrativa: entro il 21 luglio 2027 anche Sorianello e Mileto dovranno approvare i rispettivi progetti di fattibilità tecnico-economica. Un passaggio necessario per proseguire verso la realizzazione delle opere, che al momento non risultano avviate sulla base della documentazione esaminata.