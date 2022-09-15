La soddisfazione del presidente del Consiglio comunale con delega ai Lavori pubblici per il triplice finanziamento ottenuto per la messa in sicurezza, efficientamento energetico e ammodernamento di infrastrutture

Sul finanziamento da oltre un milione di euro che il Comune di Zambrone ha ottenuto per la messa in sicurezza, efficientamento energetico e ammodernamento di infrastrutture, interviene il presidente del Consiglio comunale con delega ai Lavori pubblici Marcello Giannini. «Questo risultato – scrive in una nota – è arrivato grazie al lavoro intenso dell’amministrazione comunale, orientato come sempre ad ottenere risultati concreti per migliorare la qualità dei servizi offerti alla nostra comunità. Sono particolarmente orgoglioso del finanziamento di questi tre progetti, sia perché rappresentano il raggiungimento di obiettivi specifici per i quali il sindaco L’Andolina mi ha affidato la delega, sia perché dimostrano la capacità di elaborare soluzioni e di fare la differenza per i cittadini, particolarmente in questo momento di difficoltà che caratterizza la gestione degli Enti pubblici. Niente avviene per caso e nessuno concede risorse se alla base manca un lavoro quotidiano e di squadra sul territorio. Proseguiremo in questa direzione – conclude Giannini – lavorando in sinergia con il sindaco e con il nostro gruppo per raggiungere insieme risultati sempre migliori, sempre al servizio di Zambrone».

LEGGI ANCHE: Messa in sicurezza, triplice finanziamento per il Comune di Zambrone