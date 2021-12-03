Raffaella Ariganello, eletta lo scorso anno con la lista LiberaMente in alternativa al candidato del centrodestra Biagio Figliucci, ottiene un incarico fra le fila del partito di Berlusconi e del senatore Mangialavori

Mette radici anche nella giunta comunale di Serra San Bruno, il partito di Forza Italia nonostante tale compagine politica sia stata sconfitta alle ultime comunali dalla lista “Liberamente” guidata dal sindaco Alfredo Barillari. L’assessore alla Pubblica istruzione, Raffaella Ariganello, è stata infatti nominata coordinatrice comunale di “Azzurro Donna”, la formazione politica al femminile di Forza Italia. La nomina arriva su proposta della coordinatrice nazionale di “Azzurro Donna”, Catia Polidori, in accordo con il coordinatore regionale di Forza Italia, Giuseppe Mangialavori, che la Ariganello ha inteso ringraziare unitamente ai ringraziamenti verso Maria Josè Caligiuri e Maria Grazia Pianura. Da sottolineare che un anno fa, Raffaella Ariganello è stata eletta consigliere comunale di Serra San Bruno con la lista “LiberaMente” del sindaco Alfredo Barillari, ottenendo 252 voti in alternativa alla lista espressione del centrodestra (con all’interno alcuni esponenti vicini a Forza Italia e Fratelli d’Italia) che candidava a sindaco Biagio Figliucci. La Ariganello è stata subito dopo nominata assessore dal sindaco Alfredo Barillari ed ora a distanza di poco più di un anno arriva la nomina in “Azzurro Donna”



Non è, del resto, neanche la sola a “colorare di azzurro” la maggioranza che sostiene il sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari. Il consigliere comunale di “LiberaMente”, Daniele Galeano, è infatti da qualche giorno candidato a consigliere provinciale fra le fila di Forza Italia alle prossime elezioni del 18 dicembre. E c’è da scommettere che la “campagna acquisti” nelle Serre da parte di Forza Italia sia appena cominciata.

