Più che un rimpasto è un rimpastone, almeno a leggere le deleghe che sono state assegnate ai due nuovi assessori. Il sindaco di Vibo Enzo Romeo chiude la rimodulazione della giunta e decreta l’ingresso nell’esecutivo di Francesco Colelli e Caterina (Ketty) De Luca.

Al primo, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, vanno le seguenti deleghe: Manutenzione, Servizio Idrico Integrato, Illuminazione Pubblica e Rete Viaria, Ricognizione e recupero del patrimonio scolastico, Rapporti con le Università, gli enti di ricerca e le istituzioni e le associazioni di volontariato, Politiche di cooperazione, Decentramento e servizi amministrativi comunali, Randagismo, Autoparco, Piano dei tempi della città.

All’avvocato Ketty De Luca, indicata dalla componente Democratici e Riformisti di Ernesto Alecci va invece la gestione finanziaria con Bilancio, Tributi, Lotta all’evasione, Finanziamenti pubblici, Provveditorato ed economato, Politiche acquisti e revisione della spesa (spending review), Commercio ed attività produttive, Tutela del Consumatore.

I due nuovi assessori, che prendono il posto delle dimissionarie Pina Puntillo (Bilancio) e Vania Continanza (Istruzione), vanno a intaccare anche alcune deleghe di assessori che restano in carica. A Colelli, infatti, va la Manutenzione che finora è stata seguita da Salvatore Montelone (Lavori pubblici) e a De Luca va anche il Commercio che invece era nelle competenze di Stefano Soriano.

La dichiarazione di Romeo

Al varo del nuovo esecutivo, il sindaco Enzo Romeo ha fatto seguire a stretto giro una lunga dichiarazione nella quale fa espresso riferimento al consigliere regionale Ernesto Alecci, sottolineando che il nome di De Luca gli è stato fatto proprio dall’esponente dem di Soverato. Un riferimento esplicito che in un certo senso scavalca il gruppo consiliare dei Democratici Riformisti promosso da Nico Console che a sua volta fa diretto riferimento ad Alecci. Come dire, ubi maior minor cessat. Ecco il testo integrale della dichiarazione del di Romeo:



«È comprensibile come negli ultimi giorni il dibattito si sia accesso attorno alle vicende politiche della maggioranza, per sua natura caratterizzata dal confronto schietto e trasparente. Oggi però intendo ribadire con serietà, responsabilità e onestà, ai miei concittadini in primis, che nulla di ciò ha distolto l’amministrazione dal lavoro quotidiano che stiamo portando avanti.

Come ben sanno i miei concittadini, questa amministrazione è impegnata sin dal suo esordio a dare risposte concrete ai numerosi bisogni della collettività e progettando miglioramenti significativi per l'intera città.

In ogni partito e in ogni coalizione possono emergere sensibilità diverse, valutazioni differenti, persino momenti di confronto acceso. L’importante è che tutto avvenga nel rispetto reciproco e con l’obiettivo condiviso di servire al meglio la comunità.

Da sindaco, voglio informare la città sui cambiamenti che sono avvenuti in giunta. Prima di tutto desidero ringraziare sinceramente i due assessori uscenti, la prof.ssa Vania Continanza alla Pubblica istruzione e la prof.ssa Pina Puntillo al Bilancio, per l’ottimo lavoro svolto in questo anno e mezzo. Hanno dato un contributo significativo alla crescita della città, con impegno, competenza e spirito di servizio.

Allo stesso tempo, annuncio con soddisfazione l’ingresso in Giunta di due figure di grande valore, riconosciute per le loro qualità umane e professionali. Si tratta del dott. Francesco Colelli, che prende il posto della prof.ssa Continanza, e dell’avv. Ketty De Luca, al posto della prof.ssa Puntillo. Un nominativo, quello dell'avv. De Luca, indicatomi dal capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Ernesto Alecci, quale espressione del gruppo consiliare Democratici e Riformisti, che ho accolto con grande soddisfazione conoscendo ed apprezzando le sue doti umane e professionali. Quanto a Colelli, in questo anno e mezzo, da consigliere delegato e da capogruppo del Pd, ha dimostrato con i fatti le sue qualità di persona fattiva ed organizzata, sempre al servizio della città. Sono certo che entrambi sapranno contribuire a rafforzare ulteriormente l’azione amministrativa e a proseguire con determinazione il percorso intrapreso».