Dopo le dimissioni di Laura Pontoriero, il primo cittadino Enzo Marasco per il nuovo componente della sua giunta pubblica un decreto sull’Albo pretorio alla ricerca di un assessore di sesso femminile

Il consigliere comunale di Spilinga, Laura Pontoriero, si dimette dalla carica di assessore e il sindaco Enzo Marasco anziché sostituirla con la nomina di una persona di sua fiducia di sesso femminile quale nuovo membro del suo esecutivo, e quindi politicamente a lui vicina, si affida ad un decreto per completare la giunta. Laura Pontoriero era stata nominata assessore il 5 ottobre 2020 e le erano state affidate le deleghe alla sanità, alla pubblica istruzione, alle pari opportunità ed all’associazionismo, ma il 28 novembre scorso la stessa ha rassegnato le dimissioni dall’incarico. La difficoltà, tutta politica, del primo cittadino Enzo Marasco ad individuare una figura di sesso femminile capace sia di condividere il suo programma elettorale e sia di andare a sostituire la dimissionaria, ha portato il primo cittadino ad emanare un apposito decreto per la ricerca di tale figura da inserire nella sua squadra di governo. Ecco così affisso all’Albo pretorio del Comune di Spilinga un “interpello per una manifestazione di interesse alla nomina di assessore esterno di sesso femminile”, con le domande delle dirette interessate che potranno essere inviate al Comune di Spilinga all’indirizzo di posta elettronica del primo cittadino o personalmente all’ufficio protocollo del Comune oppure ancora a mezzo servizio postale.



Naturalmente, oltre alla condivisione del programma politico della lista “Spilinga Unita” e delle relative linee programmatiche, le candidate dovranno possedere alcuni imprescindibili requisiti quali: il non essere stati eletti consiglieri in altri Comuni, il non trovarsi in rapporti di parentela con il sindaco, il non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con il Comune di Spilinga e possedere infine un’adeguata competenza amministrativa e professionale “desumibile dal curriculum vitae”. Al di là della procedura seguita per arrivare alla nomina del nuovo assessore e dell’interpello per manifestazione di interesse deciso dal sindaco, mai come in questo caso il dato è di natura prettamente politica: il sindaco Enzo Marasco non ha al momento trovato alcuna persona di sua stretta fiducia, e di sesso femminile, a cui affidare l’incarico di assessore. Vedremo cosa uscirà fuori attraverso tale “singolare” decreto.

